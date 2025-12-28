Rosario inauguró su renovado aeropuerto Islas Malvinas: los siete destinos internacionales a los que se podrá volar en verano

REDACCIÓN ELONCE
Rosario inauguró la remodelación del Aeropuerto Internacional Islas Malvinas, que apunta a convertirse en un nodo clave de vuelos. Proyecta siete destinos internacionales para este verano 2026.
La ciudad de Rosario inauguró oficialmente las obras de remodelación del Aeropuerto Internacional Islas Malvinas, una infraestructura estratégica que busca posicionarse como uno de los principales aeropuertos del interior argentino. La renovación fue financiada con fondos provinciales e incluyó trabajos de modernización en pistas y plataformas operativas.
Con esta puesta en valor, el aeropuerto rosarino apunta a fortalecer tanto el transporte de pasajeros como la logística vinculada al comercio exterior. Desde mayo, ya se habilitaron exportaciones directas desde Santa Fe sin necesidad de pasar por Buenos Aires.
De cara a 2026, proyectan la incorporación de vuelos a siete destinos internacionales y más de 50 conexiones semanales.
Más vuelos internacionales y fuerte apuesta turística
Durante el verano 2026, Aerolíneas Argentinas volverá a apostar fuerte desde Rosario. La empresa ofrecerá vuelos directos a Cabo Frío con dos frecuencias semanales, los sábados y domingos, desde el 3 de enero hasta el 5 de abril, replicando el esquema que tuvo buenos resultados la temporada anterior.
Además, la aerolínea de bandera volará a Florianópolis con cinco frecuencias semanales a partir del 1 de enero y a Río de Janeiro con cuatro frecuencias semanales desde el 3 de enero, reforzando la conectividad con Brasil, uno de los destinos más elegidos por el turismo argentino.
Estas rutas consolidan el rol del Aeropuerto Internacional Islas Malvinas como puerta de salida directa al exterior, evitando escalas en Buenos Aires y ampliando las opciones para los pasajeros del centro del país.
Nuevas rutas y conectividad regional
Por su parte, OLA Mayorista, operado por Flybondi, sumará una frecuencia semanal a Cabo Frío entre el 3 de enero y el 28 de marzo, y abrirá una nueva ruta a Maceió con una frecuencia semanal desde el 8 de enero hasta el 26 de febrero, incorporando por primera vez este destino al mapa aéreo rosarino.
La aerolínea Gol también ampliará su operación: ofrecerá vuelos diarios a Río de Janeiro desde el 31 de diciembre, sumará tres frecuencias semanales a Florianópolis desde el 4 de enero y cuatro vuelos semanales a San Pablo a partir del 5 de enero.
A su vez, Latam Airlines incrementará sus vuelos a Lima, pasando de tres a cinco frecuencias semanales, y comenzará a operar la ruta Rosario–San Pablo con cuatro frecuencias semanales. Finalmente, Copa Airlines retomará su vuelo diario a Panamá desde el 30 de diciembre, con hasta 14 frecuencias semanales, facilitando conexiones con América Central, el Caribe y Estados Unidos.