Renuevan alerta por tormentas para parte del Litoral: qué sucederá en Entre Ríos

Luego de las copiosas lluvias en el departamento Federación, con eje en las localidades homónima, Villa del Rosario y Colonia Ensanche Sauce, el Servicio Meteorológico Nacional advirtió que se renueva la alerta por tormentas para parte del Litoral para este jueves. A continuación, el detalle de qué zona afecta y cómo repercutirá a Entre Ríos.

La alerta amarilla estará en cuatro provincias: todo Corrientes, centro y sur de Misiones, gran parte de Chaco y Formosa. “Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 mm, pudiendo ser superados de forma puntual”, sostuvo el SMN.

Además, el comunicado advierte: “El área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Se espera que las mismas estén acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, fuerte actividad eléctrica, intensas ráfagas y caída de granizo”.

Foto: Elonce.

¿Qué ocurrirá en Entre Ríos?

En el caso de Entre Ríos, no habrá probabilidad de tormentas a lo largo del día, pero sí comenzará a asentarse el viento sur, que alejará el clima húmedo y pondrá inicio a nuevas jornadas de extremo frío en el territorio.

La mínima de este jueves será de cinco grados centígrados durante la madrugada, con vientos que soplarán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora.

Por otra parte, la temperatura máxima será de 12ºC por la tarde y se sostendrán los fuertes vientos, pero hacia la tarde comenzará a reducir a entre 7-12 km/h.

Foto: Elonce.

¿Cómo llegará el fin de semana?

Luego de las fuertes lluvias y tormentas en el noreste argentino durante el jueves, el frente frío terminará de retirarse del territorio nacional el viernes 5, habiendo provocado un progresivo e importante descenso térmico en todo el país.

En el caso de Paraná y el resto de los departamentos, la mínima se ubicará en el rango de los dos grados centígrados. La máxima, solo estará en 14ºC.