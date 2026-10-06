Renovaron alerta amarilla para Entre Ríos: tormentas fuertes, abundante lluvia, granizo

El Servicio Meteorológico Nacional renovó la alerta amarilla por tormentas para Entre Ríos, ante la previsión de fenómenos de variada intensidad durante el miércoles 7 de octubre. El aviso estará vigente durante la mañana y la tarde.

De acuerdo con el organismo, el área alcanzada por la advertencia será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes.

Los fenómenos podrían estar acompañados por abundantes precipitaciones en períodos cortos, frecuente actividad eléctrica, ráfagas intensas y ocasional caída de granizo.

Uno de los principales factores a tener en cuenta será la cantidad de agua que podría caer en pocas horas.

El SMN anticipó valores de precipitación acumulada de entre 20 y 50 milímetros, aunque aclaró que esos registros podrían ser superados de manera puntual.

La advertencia amarilla se mantendrá durante la mañana y la tarde del miércoles, por lo que las condiciones de inestabilidad podrían extenderse durante varias horas.

Qué significa el alerta amarillo

El nivel amarillo advierte sobre la posibilidad de fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de las actividades cotidianas.

En esta oportunidad, los principales fenómenos asociados a las tormentas serán las precipitaciones intensas en cortos períodos, las ráfagas, la actividad eléctrica y la eventual caída de granizo.

Pronóstico del tiempo en Paraná

El pronóstico del tiempo en Paraná anticipa para este martes 6 de octubre una jornada con cielo parcialmente nublado y temperaturas que oscilarán entre los 13 y 24 grados. Según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las condiciones se mantendrán estables durante gran parte del día, aunque se prevé un cambio para el miércoles.

Durante la mañana del martes se espera una temperatura cercana a los 14 grados, con cielo mayormente nublado. Hacia el mediodía y la tarde, el termómetro alcanzará los 24 grados, mientras que por la noche descenderá a unos 20 grados.

La probabilidad de precipitaciones será baja, de entre 0 y 10% durante la mañana, mientras que para el resto de la jornada no se anuncian lluvias.

Miércoles con lluvias y tormentas en Paraná

El miércoles 7 de octubre se presentará con condiciones de inestabilidad y probabilidad de lluvias y tormentas, de acuerdo con el pronóstico oficial.

Para esa jornada se anticipa una temperatura mínima de 16 grados y una máxima de 22 grados. Durante la mañana, la probabilidad de precipitaciones será de entre 10 y 40%.

Sin embargo, las mayores probabilidades de tormentas se concentrarán durante la tarde y la noche, con valores de entre 40 y 70%.

Cómo seguirá el tiempo durante la semana

Para el jueves 8 de octubre, el SMN pronosticó una mínima de 16 grados y una máxima de 21 grados. Durante la primera parte del día persistirá una probabilidad de lluvias de entre 10 y 40%, mientras que hacia la tarde y la noche disminuirá a valores de entre 0 y 10%.

El viernes 9 se espera una jornada mayormente nublada, con temperaturas entre los 14 y 18 grados y escasas probabilidades de precipitaciones.

El sábado 10 continuará el ambiente fresco, con una mínima de 13 grados y una máxima de 19 grados. El cielo estará parcialmente nublado y la probabilidad de lluvias se mantendrá entre 0 y 10%.