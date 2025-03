“Remar Contracorriente” llega a Rosario: una lucha por la defensa del Paraná y el agua

La campaña "Remar Contracorriente por el Agua y la Vida", que comenzó el 1° de marzo en Clorinda, Formosa, culminará su recorrido este sábado 22 de marzo en Rosario, en el Día Mundial del Agua. Este sábado, a partir de las 15 horas, se llevará a cabo un evento especial en la Rambla Catalunya de Rosario, donde se dará la bienvenida a los remeros que navegaron a lo largo de 1200 kilómetros, cruzando cinco provincias y visitando más de 22 localidades costeras. Durante su trayecto, los participantes de la campaña cosecharon apoyos y adhesiones de la población local, quienes se unieron a su lucha por la defensa del río Paraná y en contra de su privatización.

Un evento de bienvenida lleno de actividades

La jornada del sábado comenzará con una radio abierta, en la que se discutirá la importancia de defender el agua y los riesgos de la privatización del río, en el contexto de la licitación promovida por el gobierno nacional para la administración de la hidrovía Paraná/Paraguay. A las 17 horas, se llevará a cabo el acto de bienvenida, que contará con la presencia de los remeros y embarcaciones principales: “La Yaguarona”, “La del Zurdo” y “Salvemos al Paraná”. Jorge Fandermole, quien es un importante referente cultural, cerrará este acto con su emblemática canción “Oración del Remanso”.

A continuación, entre las 18 y las 20 horas, se desarrollará el “Festival por el Paraná”, un evento musical que contará con la participación de artistas como Vicky Allancay, Flor Curcio, Vicky Durand, Valen Druetta y Sofia Reinoso, además de la presentación del grupo “Mi Bonita Cumbia”. Esta festividad busca unir a la comunidad en un evento cultural y de concientización sobre la importancia de cuidar el medio ambiente y los recursos naturales del país.

La defensa del agua, la vida y la soberanía

Remar Contracorriente por el Agua y la Vida es una campaña apoyada por más de 180 organizaciones socioambientales, colectivos e instituciones argentinas y latinoamericanas. La campaña también cuenta con el respaldo de la Red Eclesial Justicia y Paz en la Patria Grande. Su lema central es la defensa del agua, la vida y la soberanía, buscando recuperar el control soberano sobre la vía navegable y frenar la privatización de un recurso esencial. En este contexto, se inspira en la gesta histórica de 1996, cuando dos pescadores navegaron por el Paraná en la canoa “Enamorada del Río” y lograron frenar la construcción de una mega represa hidroeléctrica, que finalmente resultó en la sanción de la Ley Anti-Represa N°9092/97.

Foto: Remar Contracorriente

La campaña se opone a la licitación del dragado del río a 44 pies, una medida que, según sus organizadores, tendría graves consecuencias sociales y ambientales. “Arrastrar a 44 pies el río implica profundizar, ensanchar y remover millones de metros cúbicos de sedimentos contaminados que terminan en el estuario, significando impactos sociales y ambientales ya que altera gravemente el cauce natural, poniendo en peligro el acceso al agua potable, aumentando el riesgo de enfermedades vinculadas a la contaminación y agravando las desigualdades sociales en contexto de crisis climática y crisis hídrica”, señalaron los activistas.

La campaña como ejemplo de unidad popular

En la última parte de la travesía, los remeros fueron acompañados por decenas de kayaks y embarcaciones, quienes se han unido a esta movilización para defender el Paraná y exigir que el Estado recupere su rol en la administración de sus recursos naturales. Martha Arriola, activista de la campaña e integrante de la Red Eclesial Justicia y Paz, destacó el poder de la unidad popular a lo largo de todo el recorrido. "Es difícil destacar algo en particular. Te diría que estar haciendo juntos personas y grupos muy diferentes, poniéndonos de acuerdo en una misma causa y remar contracorriente sosteniendo la unidad en la diversidad, aprendiendo unos de otros. Recibimos aprendizaje y energía de las comunidades, es como una gran marcha del pueblo organizado", comentó.

La campaña, que fue declarada de interés provincial por las cámaras de senadores y diputados de Santa Fe y Entre Ríos, también recibió el respaldo de un proyecto similar en la Cámara de Diputados de la Nación. Los activistas aseguraron que este tipo de licitaciones no debe llevarse a cabo sin un estudio socioambiental previo que cuente con la participación del pueblo. En este sentido, Arriola recordó la importancia del Acuerdo de Escazú, aprobado en 2020 mediante la Ley 27.566, que promueve la participación popular en la toma de decisiones sobre temas ambientales.

El respaldo popular y la esperanza del pueblo

Luciano Orellano, uno de los líderes de la campaña, expresó su satisfacción por el apoyo recibido a lo largo del recorrido: "Estamos muy, pero muy contentos. Se están concentrando multitudes de kayak y embarcaciones. Son multitudes que tienen un profundo amor por el río, se están acercando y ya a las cinco de la tarde Rosario va a abrazar las banderas de la soberanía, de defender el agua, la vida, nuestros recursos y armonizar al hombre con la naturaleza y el paisaje, sobre la base de recuperar lo nuestro".

Luciano Orellano dialogó en la previa de la última remada. Foto: Elonce

Orellano también destacó la gran respuesta de las comunidades, mencionando especialmente la emotiva reacción de los habitantes de Santa Elena, donde los niños entonaron el lema “el Paraná no se vende, se defiende”. Esta demostración de apoyo fue un momento muy significativo para los integrantes de Remar Contracorriente. "Muchos de los chicos están vinculados, de alguna manera, al río. Después traemos una cantidad de inquietudes que tienen que ver con arrastrar el Paraná a 44 pies, es una locura no tener un comité y no tener el control sobre el río Paraná. 44 pies es un ecocidio", concluyó.

La campaña Remar Contracorriente por el Agua y la Vida continúa luchando por el Paraná y para que el Estado recupere su soberanía sobre el recurso natural más importante del país. Con el apoyo de organizaciones sociales, artistas y la comunidad en general, el evento en Rosario será una ocasión clave para fortalecer esta causa.