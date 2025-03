Remada en defensa del río Paraná: los remeros llegarán hoy a La Paz

Continúa la travesía Remar Contracorriente por el Agua, la Vida y la Soberanía; este martes, los remeros arribarán a La Paz, donde los esperan una gran comitiva y varias actividades programadas. “Salieron bien temprano para no retrasar el cronograma tras el día en Goya esperando que pase la tormenta”, indicaron.

El equipo de logística que va por tierra llegó el domingo a Esquina y fue recibido por un grupo de jóvenes que los recibieron con cálida bienvenida. Noemí Acuña, de la comitiva de Remar, contó que participaron de la misa en la Iglesia Santa Catalina de Alejandría, donde el padre Pedro Pablo Ojeda dio la bienvenida a la remada en defensa del Paraná y concedió la palabra a Luis Precerutti, quien explicó de qué se trata la iniciativa y convocó a la asamblea prevista para el lunes. “A pesar de estar viviendo como comunidad el dolor de la pérdida de tres hermanos el día anterior en un trágico accidente en el Club Náutico, Esquina recibió con calidez y se suma a Remar contracorriente”, valoraron los remeros.

Luego de la actividad, los equipos Arquidiocesanos de Pastoral Social de Paraná, Rosario y Santa Fe de la Vera Cruz firmaron la adhesión al proyecto Remar Contracorriente por el Agua y la Vida, tal como se lee en el documento publicado el mismo domingo.

El recuerdo de Raúl Rocco flamea junto a las Malvinas en el mástil de la Yaguarona (foto Remar Contracorriente)

Apoyándose en la encíclica Laudato Sí del Papa Francisco, se expresaron en favor de la lucha por el río: “Acompañamos la necesidad de concientizar sobre la importancia del agua, la protección de los ríos y advertir sobre los modelos extractivistas que destruyen la biodiversidad, precarizan a las comunidades y amenazan la soberanía hídrica”.

En el mismo documento se insta, además, a atender ante todo al cuidado de la vida de todas las personas y las economías locales en el marco de “las futuras licitaciones, políticas y decisiones sobre los ríos”.

En tanto, el sábado 8, por el Día Internacional de las Mujeres y Disidencias Trabajadoras, se hicieron diversas actividades enmarcadas en la lucha por la igualdad como el cromoactivismo a la orilla del río, donde la comitiva de Remar Contracorriente se sumó con una producción en Goya.

Una bandera del Papa Francisco acompaña a la travesía (foto Remar Contracorriente)

El mediodía encontró a los integrantes de la campaña unidos bajo un tinglado, donde se reunieron a comer un guiso para recobrar energía y así seguir viaje rumbo a Rosario, donde se llegará el 22 de marzo, en el Día Mundial del Agua.

Las embarcaciones, la del Zurdo, la Yaguarona y Salvemos al Paraná, aparcadas en el puerto, mantuvieron sus banderas flameando frenéticamente por el viento sur, mientras se esperaba el paso de la tormenta en Goya (Corrientes) donde la comitiva aprovechó y participó de varias actividades.

“El 14 y 15 de marzo cuando la luna llena emerge del horizonte, convoquemos al colectivo artista para realizar actividades y marcar presente en la campaña por la defensa del Paraná, Paraguay y sus humedales”, invitó el músico Seba Ibarra. La propuesta fue la de realizar una cadena de expresiones artísticas a las orillas del río, desde Clorinda a Rosario.

El sábado 8, debido a las condiciones climáticas, el equipo permaneció en Goya (foto Remar Contracorriente)

El tramo Humedal del Jaaukanigás hasta Esquina

Los remeros habían arribado el viernes al mediodía a Goya, donde el equipo de apoyo en tierra les dio el recibimiento junto al cura Ariel Jimenez, párroco de la catedral de Goya; allí se sumaron Roberto Brescia de La Plata, Noemí Acuña de Fcio. Varela, y Eduardo Martínez de Almirante Brown, refuerzos del Movimiento Cuidadores de la Casa Común.

Durante el sábado 8, debido a las condiciones climáticas, no pudo continuar la remada, porque lo que el equipo aprovechó a visitar la Reserva Natural Isla Las Damas y los entornos naturales que regala Goya (foto Remar Contracorriente)

Por la noche, se realizó una asamblea en el Obispado, donde participaron personas de distintas organizaciones y miembros de la sociedad civil. Junto al grupo de refuerzo de la provincia de Buenos Aires, se sumó una bandera con la imagen del Papa Francisco y una frase: “No tengan miedo de ir contracorriente, cuando les quieran robar la esperanza, cuando les propongan esos valores dañados, que son como comida podrida, ¡Debemos ir contracorriente!”.

En el humedal Jaaukanigás, los integrantes de la remada rememoraron a Raúl Rocco. “Hoy se hizo el mástil de la Yaguarona con la bandera de argentina, una bandera donada por ex combatientes de Malvinas y la de Raúl Rocco, compañero de Cosita en la remada del 96, pescador y poeta”, repasó Francisco Paredes.

El viernes 7, los remadores arribaron a Goya, después de haber acampado en algún lugar único de los que nos regala el Paraná (foto Remar Contracorriente)

Raúl Rocco fue un cordobés enamorado del Paraná, donde decidió plantarse y vivir a orillas del río. Luchó junto a Luis “Cosita” Romero en 1996, cuando partieron en canoa desde la represa de Yacyretá río abajo, con -cuenta la leyenda-, 70 kilos de folletos y dos paquetes de yerba. Luego de su recorrido puerto por puerto, la comunidad unida frenó la construcción de la mega represa hidroeléctrica de Menem y EEUU. Falleció en agosto del 2024 y su legado pervive en todas las personas que se lanzaron al río en esta campaña, que luchan desde las escuelas, las plazas, las parroquias, los espacios de militancia, donde se unen en defensa del agua, la vida y la soberanía.

Las embarcaciones, la del Zurdo, la Yaguarona y Salvemos al Paraná (foto Remar Contracorriente)

La remada continuó a Esquina con Raúl en el mástil junto a la bandera argentina y Malvinas. “Qué hago mi amor por el río y mi orgullo de pescador. Mire, voy a ver si me explico. Lo siento casi un igual. Diría que es algo vivo, cuando veo que se mueve como una serpiente el río. Más no le he temido nunca, lo considero mi amigo. Siento que bulle mis venas su sangre muy dentro mío, y ya no me pertenezco, soy parte de él, y él es mío”, fue la poesía que regalaron en ese tramo de la travesía.