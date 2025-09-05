Entrerriano que recorría la provincia en bicicleta debió suspender la travesía tras accidentarse

El pasado martes, Jorge Soto, un experimentado ciclista de 65 años, oriundo de Crespo, había emprendido el desafío de recorrer 1.600 kilómetros por los distintos departamentos de Entre Ríos, pero su travesía llegó a su fin, ya que sufrió un pequeño accidente que le impidió continuar el recorrido.

Hasta el momento, había realizado algo más de 430 km y desarrollaba su etapa por el sur entrerriano. En inmediaciones de Ceibas, Soto sufrió una caída lo que le ocasionó un fuerte golpe en las costillas. Si bien se encuentra fuera de peligro, la lesión le impide continuar con el itinerario planificado.

Según relató el propio deportista, un camión lo desestabilizó por el efecto de empuje y lo arrojó contra el guardarrail, provocándole la caída.

“Pasando Ceibas, ya sobre la ruta 14, un camión por el efecto de empuje me tiró contra el guardarrail, me caí y me pegué fuerte en las costillas. Así que nada, avisarle que se suspendió la travesía, lamentablemente, con todo el dolor del alma”, expresó Soto a Estación Plus Crespo.

El ciclista destacó que tuvo la fortuna de ser auxiliado de inmediato por un automovilista que presenció el hecho: “Yo pensaba que era el camionero que me tiró contra el guardarrail, pero resulta que atrás venía un hombre en un auto y me vio caer. Paró y me contó que 2 camiones se venían pasando, ambos provocaron un muy fuerte efecto empuje, y como en esa parte de la ruta no hay banquina asfaltada, salí hacia un costado y no tuve manera de esquivar un pozo”.

Soto explicó que tras la caída logró subirse nuevamente a la bicicleta y pedalear unos metros, pero decidió interrumpir definitivamente el desafío por las dolencias sufridas. “Me caí, choqué el guardarrail y me pegué bastante fuerte. Seguí marchando un kilómetro y algo, pero dije ‘no, hasta acá llegué’. La puedo contar, así que contento igual”, señaló.

El ciclista cuenta con la asistencia de su esposa Alicia y de su hijo Esteban, quienes se encontraban en la zona, ya que decidieron llegar por sorpresa a acompañarlo hoy en su trayecto. Los familiares se encontraban en Villa Paranacito, y rápidamente se dirigieron a asistirlo tras el accidente. Alrededor de las 16.30 de este viernes el mismo Soto confirmó que sufrió triple fractura de costillas.

El ciclista realizaba este viernes la 4ta etapa del recorrido que comprendía 126 Km entre Gualeguay, Ceibas, Ibicuy.

Soto calificó lo ocurrido como “una desgracia con muchísima suerte” y confirmó que, por el momento, la travesía en bicicleta por Entre Ríos queda suspendida.