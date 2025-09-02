 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Sociedad El desafío de Jorge Soto a sus 65 años

Entrerriano recorrerá más de 1.600 kilómetros en bicicleta para unir 17 departamentos

El ciclista crespense de 65 años, Jorge Soto, comenzó este martes un recorrido de más de 1.600 kilómetros, sin apoyo vehicular, con el objetivo de completar la travesía en dos semanas. “Estoy muy feliz de poder emprender este lindo desafío", aseguró.

2 de Septiembre de 2025
Jorge Soto
Jorge Soto Foto: Sol Medios

El experimentado ciclista crespense de 65 años, Jorge Soto, comenzó este martes, minutos después de las 8, su travesía por los 17 departamentos de Entre Ríos. La meta es completar más de 1.600 kilómetros en dos semanas, sin apoyo vehicular, llevando consigo una mochila y portaequipajes con elementos de camping, cocina e higiene personal.

 

“Estoy muy feliz de poder emprender este lindo desafío y como en las demás ocasiones, nuevamente daré todo para lograrlo", aseguró Soto a Sol Medios.

La primera etapa del recorrido unirá Crespo, Diamante, Victoria y Nogoyá. Las etapas posteriores incluyen Lucas González, Rosario del Tala, Basavilbaso, Gualeguay, Ibicuy, Gualeguaychú, Colón, Villaguay, Concordia, Federación, Federal, Feliciano y La Paz, con regreso finalmente a Crespo. Soto planea recorrer entre 100 y 200 kilómetros diarios, ajustando el itinerario según su estado físico.

 

Soto, con casi 50 años de experiencia en ciclismo de pista y rural bike, ha participado en numerosas travesías y competencias. Comenzó a pedalear a los 14 años en Nogoyá y, a lo largo de su vida, combinó su pasión por el ciclismo con actividades deportivas como fútbol y básquet, manteniendo siempre el ciclismo como su principal disciplina.

Jorge Soto (foto Sol Medios)
Jorge Soto (foto Sol Medios)

El recorrido será realizado de manera autónoma, con alojamiento improvisado en casas de familiares o gracias a la solidaridad de vecinos y ciclistas que ofrezcan comida, agua o un lugar para descansar. La alimentación estará basada en alimentos de rápida absorción durante el día y comidas más contundentes por la noche, mientras que la preparación física se ha centrado en fortalecer la resistencia más que la velocidad.

Soto destacó el apoyo de su familia, especialmente de su esposa Alicia Villarroel, quien lo asistirá a distancia durante el recorrido. Además, subrayó que este desafío tiene un componente comunitario y familiar, mencionando la participación reciente de su nieto en el Mini Río Pinto, versión infantil de la emblemática carrera de ciclismo.

Temas:

Jorge Soto Ciclismo Entre Ríos travesía en bicicleta Crespo Deportes rutas provinciales
