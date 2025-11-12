Recaudan fondos para trasladar a Río Gallegos el cuerpo del profesor que murió en la ruta 14

Este miércoles, el Club San Lorenzo de Villa Adela, a través de una publicación en su perfil de Instagram, informó que la familia de Jonathan Mirol, entrenador de la categoría Sub-17 y profesor de la Primera División del club, decidió trasladar sus restos a su ciudad natal, Río Gallegos. Mirol, quien falleció tras un trágico accidente ocurrido días atrás en el acceso a Calabacilla y Puerto Yeruá, en la ruta 14, había sido una figura muy querida dentro de la institución, que decidió sumarse al apoyo solidario para cubrir los gastos del traslado.

En su mensaje, el club expresó: “Con profundo respeto y cariño queremos comunicar que la familia de nuestro querido Jona Mirol ha decidido trasladar sus restos a su ciudad natal, Río Gallegos, para que allí sus familiares y amigos puedan despedirlo como se merece, en la tierra que tanto amó”. Este gesto refleja el profundo afecto que la comunidad azulgrana sentía por el profesor, quien dejó una marca importante en los jóvenes jugadores que entrenó y en todos aquellos que tuvieron el privilegio de compartir con él.

Agradecimientos y apelación a la solidaridad

La publicación del club también indicó que el traslado de los restos de Mirol implicaba un costo significativo y apeló a la solidaridad de los amigos, compañeros y seguidores del entrenador para colaborar con la familia en este momento tan difícil. “Toda colaboración, por pequeña que sea, será de gran ayuda para acompañar a su familia”, agregó el mensaje. El alias para las contribuciones es leffler.es, a nombre de Leffler Estefanía Janet, quien está encargada de gestionar los fondos.

Desde el Club San Lorenzo, se agradecieron las muestras de apoyo que han recibido en las últimas horas por parte de compañeros, alumnos y amigos del profesor Mirol. La comunidad del club se unió para acompañar a la familia del entrenador, quien era muy respetado tanto por su dedicación al fútbol como por su calidad humana. “Agradecemos profundamente cada muestra de apoyo y solidaridad”, concluyó el mensaje, destacando la importancia de la unión en momentos tan difíciles. (Con información de Diario Río Uruguay)