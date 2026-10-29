Quini 6: con dos pozos vacantes, a cuánto se fue el acumulado para el domingo 1° de noviembre

Quini 6: con dos pozos vacantes, a cuánto se fue el acumulado.

El reciente sorteo del Quini 6 -el miércoles pasado, número 3.421- finalizó con un ganador con seis aciertos en la modalidad La Revancha y con pozo vacante en las otras dos categorías principales.

El jugador de la provincia de Buenos Aires, de la localidad de Bosques en la agencia N° 76328, domiciliada en la calle Juan B: Justo 725; acertó la fórmula: 35 - 43 - 26 - 45 - 42 - 22. Se hizo acreedor de $ 1.080.516.154, 60 .

Tras esto, la Lotería de Santa Fe confirmó que pondrá en juego una suma estimada de $ 4.750 millones para el próximo sorteo. La expectativa crece en todo el país tras confirmarse los resultados definitivos de la última jornada.

Los números sorteados el miércoles 28 en cada categoría

Durante la transmisión oficial, se dieron a conocer las bolillas correspondientes a cada sorteo. En la modalidad Tradicional Primer Sorteo, los números extraídos fueron el 25 - 45 - 38 - 34 - 06 - 36. No hubo ganadores con seis aciertos.

Por su parte, en el sorteo de La Segunda la combinación resultante incluyó los números 09 - 44 - 29 - 26 - 19 - 33. En esta categoría tampoco hubo apostadores que acertaran las seis bolillas.

Finalmente, la modalidad Revancha arrojó la siguiente serie de números 35 - 43 - 26 - 45 - 42 - 22. Hubo un ganador que acertó los seis números y se llevó un pozo de más de $ 1.080.516.154,60.

Ganadores en la modalidad Siempre Sale

La jornada también dejó un saldo positivo para otros apostadores. En la categoría Siempre Sale los números favorecidos en esta instancia del sorteo fueron 26 - 22 - 20 - 37 - 35 - 36. De acuerdo al informe oficial emitido por la entidad, un total de 2 personas lograron acertar cinco de estas bolillas.

Estos afortunados ganadores, uno oriundo de Córdoba y otro de Santa Fe, compartieron un premio económico significativo en la jornada. Estas personas se llevarán más de $ 184 millones cada uno.

Cómo se componen los $ 4.750 millones

De cara al próximo sorteo, la Lotería de Santa Fe detalló la estructura formal de los premios en disputa. El monto total estimado de $ 4.750 millones se divide en diferentes pozos individuales según cada categoría de juego.

La distribución oficial de los montos proyectados para cada modalidad de apuesta es la siguiente:

Tradicional Primer Sorteo: presenta un monto estimado de $ 1.320.000.000

La Segunda: ofrece un pozo acumulado de $ 1.940.000.000

Revancha: proyecta un premio de $ 800.000.000

Siempre Sale: asegura una base de $ 490.000.000

Extra: contempla una suma de $ 200.000.000

Fecha, horario y transmisión oficial en vivo

El próximo sorteo se llevará a cabo el día domingo 1° de noviembre. El evento televisivo comenzará puntualmente a las 21.15, según la grilla programada por la institución organizadora.

La extracción de las bolillas ganadoras se realizará desde la sala de sorteos oficial de la Lotería de Santa Fe. Desde la organización oficial del evento destacan, mediante su tradicional lema, que el Quini "LO CAMBIA TODO".

El público apostador podrá seguir todas las alternativas del sorteo a través de diversas plataformas de comunicación. La transmisión en vivo llegará a todo el país para garantizar la transparencia habitual de los resultados.