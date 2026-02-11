Pullaro decretó aumentos para la Policía de Santa Fe y levantaron la protesta en Rosario

El suicidio de un agente en la Jefatura Regional II de Rosario, y el anuncio de diferentes mejoras laborales, pero solo para un sector de la fuerza, disparó la peor crisis policial de los últimos tiempos en Santa Fe.

Después de más de 36 horas de tensión, el gobernador Maximiliano Pullaro firmó un decreto con aumentos para todo el personal de seguridad provincial y levantaron la protesta.

(Clarín).

"Para nosotros siempre la prioridad fue garantizar la seguridad pública", dijo Pullaro al anunciar el aumento en una conferencia de prensa.

"Ningún policía de la provincia invencible de Santa Fe, ningún hombre o mujer del Servicio Penitenciario va a percibir menos de un sueldo inferior a $1.350.000. Cuando decimos ningún, decimos todos, incluyendo al personal técnico administrativo o al personal del 911", remarcó Pullaro en una conferencia de prensa pasadas las 17. Con el plus por la tarjeta alimenticia de la Policía, el salario mínimo para los agentes quedará en $1.438.835.

Pero además, el gobernador destacó mayores incrementos para ciudades con mayor índice de delitos: "Si un policía hace una tarea operativa en Rosario, Santa Fe, Granadero Baigorria, Pérez o Santo Tomé, va a tener un plus de $500 mil más. Es decir, 1.935.500 pesos. Si maneja el vehículo policial, va a ganar $2.188.835. Y si esta en el comando radioeléctrico o guardia de Infantería, con el plus aparte, van a pasar de 2 millones a 2.334.535 pesos".

Fuerte protesta

Desde el lunes a la noche, distintos sectores de la Policía de Santa Fe manifestaron frente Jefatura Regional II de Rosario. Quemaron gomas e hicieron sonar las sirenas de los móviles sin parar en lo que denominaron "sirenazo". Ante la falta de respuestas, el clima se endureció y protestaron todo el martes y miércoles.

Durante una larga reunión que terminó en la madrugada del miércoles, el gobierno radical de Santa Fe reconoció como "legítimo" el reclamo, y anunció que llevaría el piso de los salarios a la canasta básica de una familia tipo. El gobernador dijo también en su anuncio que el reclamo policial le pareció "justo y genuino". En algunos casos cobran algo más de $800 mil por mes.

Pasadas las 9 de la mañana del miércoles, el ministro de Seguridad local, Pablo Cococcioni, acompañado de su par de Economía, Pablo Olivares, brindaron una conferencia de prensa con los anuncios. Ambos elogiaron la labor policial, reconocieron el reclamo como "legítimo" y hablaron de "estrés" en una fuerza a la que le pidieron "mucho". Entre los logros, calificaron como un "éxito" la baja en la tasa de homicidios producto del combate al narcotráfico.

Exigencias y negociación

Pero, además, en esa misma conferencia de prensa, Cococcioni instó a todos los policías a retomar sus tareas de forma inmediata. Sin embargo, quedó desautorizado. Los policías siguieron de protesta y exigieron que la promesa de la reunión esté plasmada en un decreto para levantar la medida de fuerza.

A diferencia del acuartelamiento de la policía cordobesa en 2013, esta vez Nación brindó el apoyo a través de las fuerzas federales, y el Gobierno de Santa Fe aseguró que el patrullaje se mantuvo en un 90% en las calles de Rosario.

A media mañana del miércoles, cuando parecía encaminarse a una solución, el Jefe de la Policía de Santa Fe, Luis Maldonado, salió para anunciar la reincorporación de 20 agentes pasados a disponibilidad. En medio de un clima hostil, familiares de agentes y policías lo insultaron. También fue escupido y se volvió al edificio de Policía. Más tarde apareció junto a Pullaro y fue reivindicado por el gobernador.

Amplificación del reclamo

La protesta siguió el miércoles y sumó agentes motorizados y de otros comandos. El decreto recién llegó pasadas las 17. Reincorpora a los 25 policías que habían sido pasados a disponibilidad. Y además, equiparan el sueldo mínimo del personal de las fuerzas de seguridad a la canasta básica en $1.350.000, sobre lo que se suman adicionales. Recién ahí los policías levantaron la manifestación.

La extensión de la protesta policial enrareció el clima en Rosario. A las críticas de la oposición política de Pullaro, en la tarde del miércoles circuló un decreto falso por WhatsApp. Pero además, identificaron en la protesta a ex colaboradores de Daniel Acosta, el jefe de la Regional II de Rosario, detenido en noviembre por corrupción en cargas "fantasma" de combustible.

Aun sin el decreto firmado y con la protesta fuerte en Rosario, se vivió una situación particular en la capital provincial. Antes de las 19, había agentes de la policía para garantizar la seguridad para el partido de Rosario Central contra Sportivo Belgrano, de San Francisco, Córdoba.

Cómo se inició el conflicto en la Policía de Santa Fe

El conflicto en la Policía de Santa Fe se profundizó con el suicidio de al menos tres agentes en el último mes y medio. El disparador fue el caso del suboficial Oscar "Chimi" Valdez (32). El miércoles de la semana pasada, cuando estaba con licencia por "carpeta médica", le sacó el arma a una compañera y se disparó dentro de la Jefatura Regional II, la semana pasada.

Esa muerte provocó el primer piquete frente a la sede de la regional, que se repitió en los días siguientes. Hubo un anuncio de aumentos, pero no fue masivo.

Este lunes a la noche, personal de alta jerarquía desalojó a oficiales y familiares de la puerta de la Regional II, sobre la avenida Ovidio Lagos. Argumentaron que impedían la salida de móviles en el portón principal. Los familiares de los agentes indicaron que, hasta el propio Jefe de la Policía de Santa Fe, Luis Maldonado, les tiró gas pimienta.

Tras una madrugada del martes a pura tensión, el Gobierno de Santa Fe anunció el pase a disponibilidad de veinte policías. Pero en lugar de disuadir la protesta, durante todo el martes llegaron más y más agentes a participar de la manifestación en Rosario.

Fin de la protesta

En la noche del martes llegaron a un acuerdo, pero el levantamiento de la protesta recién llegó a las 18 del miércoles, tras la conferencia de Pullaro y el anuncio de los aumentos por decreto, publicó Clarín.

Este mismo miércoles arrancaron las paritarias de los estatales. La extensión del conflicto policial, alimentó los reclamos de Salud, Educación y hasta de los Bomberos. En aunque fueron solitarios, en medio de la protesta policial aparecieron enfermeras con carteles, un docente. Ahora habrá que hasta qué punto el reclamo policial condiciona las negociaciones del resto de los estatales con el Gobierno provincial.