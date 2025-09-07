“Puentes de aprendizaje”: alumnos de ciudad entrerriana buscan viajar a Neuquén

La comunidad educativa de la escuela N° 65 “Mungo Sinclair” de Paraje Fortuna lanzó una cruzada solidaria para concretar el proyecto Puentes de aprendizaje, que busca llevar a los alumnos hasta un paraje en Neuquén. El objetivo es generar un intercambio educativo con otra institución inmersa en la ruralidad, favoreciendo experiencias de vida y formación integral.
El costo del viaje asciende a ocho millones de pesos, monto que cubriría exclusivamente el traslado, ya que el hospedaje y la comida serán aportados por la provincia receptora. Para alcanzar esa meta, la escuela y su cooperadora apelan al compromiso comunitario y a la solidaridad de quienes deseen sumarse.
Lucrecia Sosa, directora de la institución; Griselda Fuchineco, supervisora Zona A; Ana Espíndola, presidenta de la cooperadora, y la alumna Renata Tonina visitaron los estudios de Radio Chajarí para contar detalles del proyecto y pedir el acompañamiento de la población.
Cómo nació el proyecto “Puentes de aprendizaje”
La directora explicó que la propuesta surgió tras un encuentro de maestros rurales en el que participaron docentes de distintas provincias. “Puentes de aprendizaje es un proyecto ambicioso. Nació cuando recibimos en nuestra escuela a educadores de Paraje Quilca, en Neuquén. Allí se gestó la idea de generar un lazo educativo entre ambos lugares”, relató Sosa.
Ella misma vivió la experiencia de ser alumna de una escuela albergue y, tras formarse como docente, decidió volcar sus esfuerzos en la educación rural. “La ruralidad allá es distinta, hay muchas más escuelas que aquí. Pudimos presentar el proyecto y planificar junto a los profesores y directivos neuquinos”, contó tras un viaje personal que realizó a esa provincia.
El entusiasmo también se refleja en los estudiantes, quienes pusieron en marcha una radio virtual llamada “Minuto a minuto con los chicos de Fortuna”. Este espacio, que se transmite todos los jueves a las 14, se convirtió en un puente de comunicación con sus pares de Neuquén.
Solidaridad y compromiso comunitario
Quienes deseen colaborar con este sueño educativo pueden hacerlo mediante aportes al alias escuela.65.fortuna (Ana Espíndola). Además, desde la cooperadora se lanzó una rifa solidaria para recaudar fondos y avanzar en el objetivo.
La supervisora de Zona A, Griselda Fuchineco, destacó el rol de la directora por su compromiso y responsabilidad al impulsar la iniciativa. “El empuje de Lucrecia es clave para que este proyecto avance y los chicos puedan acceder a una experiencia transformadora”, expresó.
El intercambio implicará recorrer más de 1.800 kilómetros y permitirá a los alumnos conocer otras realidades, enriqueciendo su formación a partir del contacto con distintas prácticas educativas y comunitarias. “Es una oportunidad única para ellos, que no solo ampliará horizontes académicos, sino también personales”, señalaron las referentes del proyecto. (Con información de Chajarí al Día)