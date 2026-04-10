Presentaron la Expo Provincial de la Leche 2026 de Nogoyá que contará con más de 400 participantes

La Expo Provincial de la Leche 2026 se desarrollará del 17 al 19 de abril en Nogoyá y reunirá a productores, empresas, instituciones y público general en uno de los encuentros más relevantes del sector en la región.

La presentación oficial de la Expo Provincial de la Leche se realizó en Paraná, con la participación de autoridades provinciales y municipales, quienes destacaron el valor estratégico del evento en la articulación entre producción y turismo.

En ese marco, el director general de Turismo de la provincia, Sebastián Bell, señaló que la muestra permite visibilizar la producción entrerriana y su vínculo con el desarrollo turístico, al sostener que se trata de un espacio donde “la producción y el turismo, cuando trabajan en conjunto, se muestran al mundo”.

Un espacio para toda la cadena láctea

Durante las tres jornadas, la Expo Provincial de la Leche contará con más de 400 participantes y más de 120 stands, donde se concentrará toda la cadena productiva del sector.

El intendente de Nogoyá, Bernardo Schneider, explicó que el evento incluirá la presencia de la industria, el sector primario y el desarrollo tecnológico aplicado a la actividad. En ese sentido, remarcó que “la exposición reúne a todos los eslabones de la cadena láctea, desde el tambo hasta la industria, junto con la incorporación de tecnología, genética y nuevas herramientas de producción”.

Expo Leche Nogoyá.

Además, indicó que la propuesta incorpora una agenda cultural con espectáculos musicales y actividades pensadas para el público general, con el objetivo de ampliar la convocatoria.

Impacto económico y desarrollo regional

Desde la organización estiman una importante concurrencia de visitantes, lo que generará un impacto directo en la economía local y regional.

Schneider subrayó que la Expo Provincial de la Leche cumple un rol central en la identidad productiva de la ciudad, al afirmar que “Nogoyá es una de las principales cuencas lecheras de la provincia, y esta exposición permite mostrar ese potencial”.

Presentación Expo Leche Nogoyá.

Por su parte, el secretario de Producción, Ricardo Paso, sostuvo que la actividad lechera tiene un efecto multiplicador en la economía: “La producción láctea moviliza no solo a los tambos, sino también a industrias, cooperativas, proveedores de insumos y servicios vinculados al sector”.

Actividades, capacitación y propuestas para el público

La Expo Provincial de la Leche incluirá capacitaciones técnicas, concursos, rondas de negocios y actividades educativas con participación de escuelas agrotécnicas.

Entre las propuestas se destacan instancias de formación en inseminación artificial, jura de animales y evaluación productiva, además de un remate de hacienda con más de 300 cabezas.

El evento se desarrollará en el predio de la Sociedad Rural de Nogoyá, con entrada libre el viernes y valores accesibles durante el fin de semana, con el objetivo de facilitar la participación de familias y visitantes de toda la región.