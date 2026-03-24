Presentaron el tráiler del documental sobre “los vuelos de la muerte” en el Delta entrerriano

REDACCIÓN ELONCE
La producción audiovisual aborda una de las prácticas del terrorismo de Estado en Entre Ríos. El material está en postproducción y busca visibilizar testimonios y hechos ocurridos en el Delta. Elonce dialogó con uno de sus realizadores, Sebastián Pittavino.
Presentaron el tráiler del documental titulado “Pasó en el Delta. Vuelos de muerte en Entre Ríos”. Se trata de una producción audiovisual basada en el libro “El lugar perfecto. Dictadura: vuelos de la muerte y desaparecidos en el delta entrerriano”, del periodista entrerriano Fabián Magnotta, que indaga en los relatos de pobladores de las islas sobre la caída de cuerpos desde aviones en la zona del río Paraná.
El lanzamiento se concretó este martes 24 de Marzo al cumplirse 50 años del comienzo del Golpe de Estado y la dictadura cívico-militar de 1976.
La producción, que fue realizada por Sebastián Pittavino, Rosana Carmarán, Juan Menoni y Omar Lagraña, recupera testimonios y reconstrucciones sobre lo ocurrido en el delta entrerriano durante los años de la última dictadura militar.
El Delta como escenario
Según explicó uno de los realizadores a Elonce, el Delta entrerriano fue utilizado por la dictadura como un espacio estratégico para la desaparición de personas, debido a sus características geográficas.
“Los llamados ‘vuelos de la muerte’ fueron una metodología aplicada inicialmente por la dictadura francesa en sus colonias y que luego fue adoptada en Argentina, a partir de ese aprendizaje, durante la última dictadura. En nuestro territorio, especialmente en la zona del Delta, las características geográficas -como los bañados, los camalotales y los manglares- ofrecieron un escenario propicio para la desaparición de personas”, explicó Pittavino.
Según expuso, las complejidades del terreno dificultaban la localización de cuerpos, lo que convirtió a la zona en un lugar clave para este tipo de prácticas. “Una de las investigaciones aborda este aspecto bajo el concepto de ‘el lugar perfecto’, ya que ese entorno dificultaba enormemente la localización e identificación de los cuerpos, a diferencia de lo que ocurrió en otras zonas como el Río de la Plata o las costas argentina y uruguaya”, comparó. Y agregó: “En el Delta, las condiciones naturales y el contexto social de la época fueron aprovechados por la dictadura para llevar adelante estas prácticas, lo que complejiza aún más las tareas de reconstrucción e identificación”.
Dificultades para reconstruir los hechos
Uno de los principales desafíos de la investigación es la escasez de registros y el silencio sostenido durante años por parte de testigos, en muchos casos por “miedo y el temor al terrorismo de Estado”.
Con el paso del tiempo, algunos testimonios comenzaron a surgir, aunque la reconstrucción completa de los hechos continúa en manos de la Justicia.
Objetivo: visibilizar y generar debate
Desde la productora señalaron que el objetivo del documental es aportar a la memoria colectiva, visibilizando hechos ocurridos en Entre Ríos que no siempre forman parte del relato central.
“Nuestra intención desde el colectivo es visibilizar, en este año en que se cumplen 50 años del golpe, una de las dinámicas que la dictadura perfeccionó, pero también corrernos del eje de lo que suele centrarse en Capital y Buenos Aires. Esto también ocurrió en Entre Ríos, por eso el título ‘Pasó en el Delta’”, indicó Pittavino.
Y remarcó: “Queremos destacar que estos hechos sucedieron en nuestro territorio, con compañeros y compañeras de nuestra región. Creemos que es importante visibilizarlo, difundirlo y abrir el debate, aportando un nuevo enfoque a nuestra historia, en este caso desde el lenguaje audiovisual”.
El material tendrá una duración aproximada de 62 minutos y su estreno está previsto para abril, mientras que el tráiler ya se encuentra disponible en plataformas digitales.