Por segunda vez, un hombre fue detenido por conducir en aparente estado de ebriedad por el centro de Paraná

Un nuevo episodio vinculado a un conductor en aparente estado de ebriedad generó tensión en Paraná por segunda vez en un año. El hombre fue demorado este lunes por la noche tras negarse a realizarse el test de alcoholemia y protagonizar incidentes con efectivos policiales durante un procedimiento realizado en la zona céntrica de la capital entrerriana.

El hecho ocurrió en inmediaciones de Andrés Pazos y Ferré, luego de que un llamado alertara sobre una persona presuntamente alcoholizada que se había subido a un Toyota Corolla. Personal de la Comisaría Segunda acudió rápidamente al lugar y logró localizar el vehículo en la zona de Andrés Pazos y La Rioja.

Según el parte policial, al momento de ser identificado, el conductor presentaba un fuerte aliento etílico y se mostró visiblemente alterado frente al procedimiento. De acuerdo a lo informado por Análisis, comenzó a discutir con los uniformados, lanzó agresiones verbales e intentó empujar a algunos de los efectivos que intervenían en el operativo.

Se negó al control de alcoholemia y fue demorado

Ante la actitud del conductor, los efectivos resolvieron demorarlo para intentar controlar la situación. Paralelamente, agentes de Tránsito municipal realizaron las actuaciones correspondientes y procedieron a retener el vehículo.

Las autoridades indicaron que el automóvil fue secuestrado mediante acta debido a la falta de documentación y también por la negativa del hombre a someterse al test de alcoholemia, una medida obligatoria en este tipo de controles.

La fiscal de Litigación, Carolina Guzmán, dispuso inicialmente que el involucrado fuera correctamente identificado y quedara supeditado a una causa por resistencia a la autoridad. Sin embargo, posteriormente se ordenó su traslado y alojamiento en la División Tribunales debido a nuevos inconvenientes durante el procedimiento en la División Antecedentes Personales.

Un antecedente reciente en Paraná

No es la primera vez que el hombre protagoniza un episodio similar en la capital entrerriana. El antecedente más reciente ocurrió el pasado 17 de abril del año pasado en la zona de Puerto Sánchez, durante un operativo de tránsito desplegado en el marco de la Fiesta de la Empanada de Pescado de Río.

La anterior ocasión. Foto: Archivo Elonce.

En aquella oportunidad, inspectores municipales habían detenido un Toyota Corolla blanco para realizar un control vehicular. Según trascendió, el conductor entregó inicialmente su carnet de conducir, pero los agentes detectaron que emanaba un fuerte olor etílico y le solicitaron estacionar a un costado para continuar con el procedimiento.

La situación derivó en una insólita fuga: el hombre pasó al asiento del acompañante y una mujer que lo acompañaba tomó el volante y escapó del lugar a gran velocidad, maniobra que incluso puso en riesgo a dos inspectoras de tránsito que intentaban impedir la huida. El carnet habilitante quedó abandonado en manos de los agentes municipales.

Quién es el hombre detenido

Fuentes policiales confirmaron que el detenido en el procedimiento de este lunes es Miguel Ángel Ramón Cena, de 40 años, actual viceintendente de la localidad de Conscripto Bernardi, en el departamento Federal.