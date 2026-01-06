Por primera vez, la Fiesta de la Playa tendrá una noche dedicada a los niños: cuánto cuestan las entradas

Topa y Pim Pau serán los artistas de la noche.

La Fiesta Nacional de la Playa de Río, que se celebrará del 14 al 18 de enero en Concepción del Uruguay, este año se destaca por una propuesta inédita: una noche dedicada exclusivamente a los niños. En su 37ª edición, el evento contará con los shows de los artistas infantiles Topa (Diego) y Pim Pau, quienes serán los encargados de abrir esta gran fiesta el miércoles 14 de enero, una jornada que promete ser muy especial para miles de niños y niñas junto a sus familias.

Este es el primer año en que la Fiesta Nacional de la Playa de Río incluye una noche dedicada completamente al público infantil, una propuesta que busca acercar la cultura, la música y la diversión a toda la familia. La Comisión Organizadora destacó que, año tras año, su objetivo ha sido involucrar a las familias en la fiesta, y este año, se ha priorizado aún más esta idea.

Diversión para los más pequeños

Además de los esperados shows de Topa y Pim Pau, quienes ofrecerán un espectáculo lleno de música, baile y alegría, el evento contará con una gran variedad de actividades para los más pequeños. En el predio se instalará un patio de juegos especialmente diseñado para ellos, con inflables temáticos, un mini samba y un Candy Bar, lo que hará que los niños vivan una verdadera fiesta. También habrá juegos para que los adultos disfruten de su propia experiencia extrema, garantizando que tanto grandes como chicos se diviertan al máximo.

Precios y detalles de las entradas

El acceso a la Fiesta Nacional de la Playa de Río 2026 estará habilitado mediante la venta anticipada de entradas. Para la noche dedicada a los niños, el show de Topa + Pim Pau tendrá los siguientes precios:

· Anticipadas Pre-venta 2 (del 06/01/26 hasta el 13/01/26): $15.000,00

· En el Predio (día del show 14/01/26): $18.000,00

· Menores de 12 años: $2.500,00

· PLATEAS Sector A2: $10.000,00

Además, gracias a los convenios con Banco Entre Ríos, quienes tengan tarjeta de crédito de esta entidad podrán pagar las entradas hasta en 6 cuotas sin interés, una ventaja disponible solo en puntos de venta presenciales.

A continuación, los precios para las otras noches del evento

· Jueves 15 de enero: LAS PELOTAS – SIN PLATEAS

Anticipada: $20.000,00 / En el Predio: $24.000,00

Menores de 12 años: $2.500,00

· Viernes 16 de enero: DAMAS GRATIS

Anticipada: $20.000,00 / En el Predio: $24.000,00

Menores de 12 años: $2.500,00

PLATEAS Sector A2: $17.000,00

· Sábado 17 de enero: DJ ALAN GÓMEZ + LA JOAQUI

Anticipada: $20.000,00 / En el Predio: $24.000,00

Menores de 12 años: $2.500,00

PLATEAS Sector A2: $17.000,00

· Domingo 18 de enero: LUCK RA

Anticipada: $24.000,00 / En el Predio: $27.500,00

Menores de 12 años: $2.500,00

PLATEAS Sector A2: $22.000,00