“Será una edición con más servicios y actividades”: ultiman detalles para la Fiesta de la Playa de Río

Del 14 al 18 de enero se realizará una nueva edición del evento que convoca a miles de visitantes. “Venimos muy contentos, con una fuerte inversión en playas, camping y servicios”, destacó a Elonce la directora de Turismo, María Laura Saad.
Del 14 al 18 de enero se desarrollará la 37ª edición de la Fiesta Nacional de la Playa de Río, en Concepción del Uruguay, un evento que volverá a posicionar a la ciudad como uno de los principales polos turísticos y culturales del verano. Durante cinco noches, el Predio Multieventos será el escenario central de una propuesta que combina música, actividades deportivas, gastronomía y espacios pensados para toda la familia.
En ese marco, desde el municipio avanza con los trabajos de acondicionamiento del predio y su entorno. Las tareas incluyeron poda, mantenimiento general y recambio de luminarias en las inmediaciones del Multieventos, además del movimiento de camiones que trasladarán arena para recrear el paisaje de playa. Según se informó, el armado del escenario comenzará en los días previos al inicio del festival.
La directora de Turismo, María Laura Saad, destacó el esfuerzo realizado para potenciar la temporada. “La verdad que venimos muy contentos. Desde el 8 de diciembre tenemos todas las playas habilitadas con un esfuerzo enorme de inversión que ha hecho la municipalidad, con el objetivo claro de volver a tener camping en las playas”, explicó.
Playas, camping y servicios
Saad detalló que actualmente se encuentran habilitados cuatro balnearios, con distintas modalidades de acceso. “Podemos decir que tenemos cuatro playas habilitadas, de las cuales dos son totalmente gratuitas y en dos se cobra un ingreso: 2.000 pesos en Banco Pelay y 5.000 pesos en Paso Vera. La gente se viene volcando y eso nos pone muy contentos”, afirmó.
En ese sentido, remarcó la puesta en valor de sectores de camping y motorhome. “Hoy tenemos dos sectores de camping en Paso Vera y Banco Pelay, y sectores de motorhome en Pelay e Itapé, con una inversión importante en sanitarios nuevos, calefones y obras de infraestructura de agua y cloacas”, indicó, al señalar que se trata de una segunda etapa iniciada el verano pasado.
Sobre el uso de los espacios públicos, sostuvo que “el balneario Itapé convoca gente durante todo el día. El ciudadano lo ha tomado como propio, incluso para despedidas de año. Cuando pensamos en mejorar la actividad turística, también pensamos en el uruguayense”.
Fiesta, actividades y entradas
En relación a la Fiesta Nacional de la Playa de Río, Saad explicó que la propuesta deportiva comenzará el 10 de enero, mientras que la grilla artística se desarrollará del 14 al 18. “Este año la parte deportiva va a formar parte de la playa olímpica. Somos, junto a Rosario, los únicos destinos de río donde se realiza este tipo de eventos”, destacó.
La funcionaria señaló además que hubo una gran respuesta de emprendedores. “Nos vimos sobrepasados en la cantidad de inscripciones de artesanos, con más de 150 inscriptos, y lo mismo pasó con los food trucks. Vamos a tener un paseo gastronómico y sumamos un patio de niños”, adelantó.
Entre las novedades, confirmó una jornada especialmente pensada para el público infantil. “Con la presencia de Topa y Pim Pau ese día va a estar todo pensado para los chicos, con juegos inflables y espectáculos”, expresó.
Las entradas ya se encuentran a la venta a través de plataformas online y puntos físicos, con valores que van de los 16.000 a los 20.000 pesos. “La comisión decidió hacer entradas módicas y también ofrecer la posibilidad de pagarlas en seis cuotas sin interés con tarjeta”, precisó.
Los artistas que estarán presentes
La grilla artística ofrecerá propuestas para todo público, con variedad de géneros que van desde el rock hasta la cumbia, pasando por el RKT y espectáculos destinados a las infancias. Entre los principales números, Topa + Pim Pau serán los encargados de hacer bailar a los más pequeños; Las Pelotas traerá todo el rock a La Histórica; Damas Gratis hará vibrar al público con su cumbia; La Joaqui + DJ Alan Gómez para los adolescentes, mientras que el cordobés Luck Ra hará bailar a jóvenes y adultos al ritmo del cuarteto.
Miércoles 14 de enero: Topa + Pim Pau
Jueves 15 de enero: Las Pelotas
Viernes 16 de enero: Damas Gratis
Sábado 17 de enero: La Joaqui + DJ Alan Gómez
Domingo 18 de enero: Luck Ra
Balance turístico y expectativas
Al realizar un balance del último año, Saad sostuvo que “a la luz de lo que está pasando en la economía argentina, Concepción del Uruguay logró mantener el movimiento turístico gracias a la inversión municipal en eventos deportivos y culturales”. En ese sentido, recordó que noviembre cerró con varios fines de semana de ocupación plena.
Finalmente, remarcó que, pese a un contexto complejo, las expectativas son positivas. “Estamos preparados en hotelería, gastronomía, playas y espectáculos. Somos un destino de cercanía y queremos que los entrerrianos, las provincias vecinas y Buenos Aires sigan eligiendo visitarnos”, concluyó.