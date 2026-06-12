Planes de ahorro: logró recuperar $19 millones tras un reclamo por una camioneta

Una mujer había iniciado las gestiones para adquirir una camioneta 0 kilómetro, pero presentó un reclamo formal contra la administradora y tres de las concesionarias oficiales.
Una vecina de la localidad bonaerense de Boulogne recuperó 19 millones de pesos después de un conflicto con planes de ahorro para comprar una camioneta 0 kilómetro.
Había iniciado las gestiones para adquirir el vehículo, pero, luego de tres meses de burocracia, presentó un reclamo formal contra la administradora de la marca y tres de sus concesionarias oficiales.
La consumidora adhirió a un plan con la expectativa de una entrega en el corto plazo. No obstante, al no recibir nunca el rodado, se suscribió a dos planes en diferentes agencias con la misma promesa de adjudicación inmediata.
Al comenzar el trámite oficial, la damnificada sumaba un total de 50 cuotas pagas que se encontraban distribuidas en tres contratos paralelos para la camioneta, sin acceder al auto.
En este contexto, se llevaron a cabo cuatro audiencias de conciliación, donde las empresas automotrices implicadas y la denunciante acordaron el reintegro de $19 millones para la vecina.
La administradora oficial aportó la cifra de $11.000.000 a cambio de la devolución y cesión de dos de los planes de ahorro en danza, al tiempo que una de las concesionarias implicadas abonó otros $8.000.000 en el mismo acto para recuperar el tercer contrato, indica la agencia NA.
Tras el consenso entre las partes, las compañías recuperaron la titularidad de los planes.