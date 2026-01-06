Recomiendan cómo mantener el agua de piletas y piscinas durante el verano

REDACCIÓN ELONCE
Desde un comercio especializado explicaron a Elonce cuáles son los productos más utilizados para piscinas y piletas de lona, cómo dosificarlos y qué tener en cuenta para evitar el derroche de agua en plena temporada de altas temperaturas.
Con la llegada de las altas temperaturas y el uso intensivo de piletas, especialistas en el rubro del mantenimiento del agua brindaron recomendaciones clave para conservarla en buenas condiciones durante todo el verano, tanto en piscinas como en piletas de lona.
Desde un local ubicado en Colonia Avellaneda, Julieta Mancini, propietaria del comercio QLS, explicó a Elonce que los productos utilizados son prácticamente los mismos para ambos tipos de piletas, aunque con diferencias en la concentración. “Para las piscinas se utilizan productos más fuertes por la cantidad de litros de agua y para que el tratamiento perdure. En cambio, en las piletas de lona se usan menores dosis porque tienen menos volumen y están más en contacto con los chicos”, detalló.
Los productos más utilizados
Según indicó Mancini, uno de los insumos más vendidos en la actualidad es la pastilla de cloro triple acción. “En una sola pastilla se combinan cloro, clarificante y alguicida, que son los tres productos básicos para mantener el agua limpia y cristalina”, explicó. Estas pastillas se colocan dentro de una boya flotante, que libera gradualmente el producto en el agua.
Las pastillas grandes, de 200 gramos, están pensadas para piscinas, mientras que para las piletas se recomienda extremar los cuidados y no abusar de los químicos, ya que pueden dañar la lona. En esos casos, se aconseja dosificar semanalmente clarificantes y alguicidas líquidos, siempre en función de la cantidad de litros.
Control del pH, un punto clave
Otro aspecto fundamental es el control del pH del agua, especialmente en zonas donde el agua es salada, como en Colonia Avellaneda, San Benito y Oro Verde. “Si el pH no está bien balanceado, el agua se pone verde o los productos no hacen efecto”, señaló Mancini. Para eso, recomendó el uso de kits medidores que permiten, con unas gotas, conocer el estado del agua y ajustar la dosificación sin gastar de más.
“El error común es agregar mucho cloro sin medir. A veces no hace falta tanto producto, sino el correcto”, remarcó.
Alternativas para simplificar el mantenimiento
Además de las pastillas tradicionales, existen productos líquidos de larga duración que se aplican cada 20 o 25 días, según las temperaturas. “Son ideales para quienes no quieren estar todos los días pendientes de la pileta. No son baratos, pero evitan el uso constante de varios productos”, explicó.
También mencionó el uso de agua oxigenada de alto volumen como tratamiento de shock, recomendada solo para situaciones puntuales, como cuando el agua está muy turbia y se necesita una solución rápida.
Cuidar el agua y el bolsillo
Mancini destacó que desde noviembre se incrementó notablemente la demanda de productos para el mantenimiento de piscinas y piletas, impulsada por las altas temperaturas. En ese contexto, subrayó la importancia de mantener el agua y evitar el derroche. “En muchas zonas, el agua es escasa o dura (salada). Recomendamos cuidarla y mantenerla bien tratada en lugar de vaciar la pileta”, sostuvo.
Finalmente, resaltó la importancia del asesoramiento. “Hay opciones para todos los tipos de piletas y presupuestos. Lo importante es consultar, dosificar bien y disfrutar del verano sin problemas”, concluyó.