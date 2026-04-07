Ofrecen $20 millones por datos para capturar a un acusado por terrorismo

El Ministerio de Seguridad Nacional dispuso una recompensa para quienes aporten información que permita detener a un ciudadano chileno con pedido de captura nacional e internacional.
El Ministerio de Seguridad Nacional resolvió ofrecer una recompensa de 20 millones de pesos para quienes brinden datos que permitan la captura de Galvarino Sergio Apablaza Guerra, un ciudadano chileno acusado de delitos vinculados al terrorismo y con orden de detención nacional e internacional vigente desde el 31 de marzo de 2026.
La medida fue formalizada a través de la Resolución 302/2026, en el marco de una causa que tramita ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 11. Según se indicó, el imputado habría dejado de estar a derecho en el proceso judicial, lo que motivó la orden de captura inmediata.
De acuerdo a los antecedentes del caso, la República de Chile había solicitado su extradición por su presunta participación en hechos de gravedad vinculados al terrorismo. Sin embargo, la ejecución de esa medida permaneció suspendida durante años debido a recursos judiciales e instancias administrativas relacionadas con su condición de refugiado.
El exlíder del Frente Patriótico Manuel Rodríguez está acusado por el crimen en 1991 del entonces senador Jaime Guzmán, y haber participado del secuestro de Cristián Edwards. Galvarino Sergio Apablaza Guerra, vivía en la localidad bonarense de Moreno, y ahora se encuentra prófugo de la Justicia.
Recompensa y datos para la detención
Desde la cartera de Seguridad señalaron que el ofrecimiento de la recompensa se enmarca en la Ley Nº 26.538, que regula el Programa Nacional de Recompensas. Aunque los delitos imputados no están específicamente contemplados en todos los supuestos de la norma, se consideró que la gravedad y complejidad del caso justifican su aplicación.
La resolución establece que el monto será destinado a aquellas personas que, sin haber participado en los hechos investigados, aporten información útil que permita lograr la detención del prófugo. Asimismo, se garantizó la preservación de la identidad de quienes colaboren.
Las autoridades indicaron que quienes cuenten con datos podrán comunicarse de manera anónima a la línea gratuita 134, correspondiente al Programa Nacional de Recompensas, dependiente del Ministerio.
Difusión y alcance de la medida
El Ministerio también instruyó la difusión del ofrecimiento en medios de comunicación de alcance nacional, así como la publicación de afiches por parte de las fuerzas de seguridad federales para ampliar la búsqueda.
Además, se precisó que el pago de la recompensa se realizará una vez verificada la utilidad de la información aportada, previo informe de la autoridad interviniente en la investigación.
Finalmente, se confirmó que la resolución entró en vigencia desde el momento de su dictado, por lo que el ofrecimiento ya se encuentra activo en todo el territorio nacional.