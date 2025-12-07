Nubosidad variable y descenso moderado de temperaturas: para cuando rige alerta por tormentas

El SMN anticipó un domingo con temperaturas más suaves y cielo mayormente nublado en Entre Ríos. Para el lunes feriado rige una alerta amarilla por tormentas fuertes en diez departamentos de la provincia.
El primer domingo de diciembre llegó con un cambio en las condiciones meteorológicas, según el informe del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). La jornada se presentó con cielo mayormente cubierto y un leve descenso térmico respecto del sábado, marcado por una menor amplitud térmica y la posible presencia de lluvias aisladas.
De acuerdo con el organismo, en Entre Ríos se registraría este domingo una mínima de 22°C y una máxima de 33°C, con nubosidad persistente durante todo el día. La presencia de una masa de aire templado mantuvo el cielo cubierto y limitó las variaciones térmicas, sin indicios de frentes de tormenta en las primeras horas.
Cómo seguirá el clima en el feriado
Para el lunes, el SMN anticipó que continuará la tendencia de temperaturas moderadas, con 17°C de mínima y 22°C de máxima, cielo parcialmente nublado y probabilidad de lluvias durante toda la jornada.
Sin embargo, será la inestabilidad atmosférica la que marcará el inicio del feriado, con condiciones propicias para tormentas de variada intensidad.
Rige alerta amarilla por tormentas en diez departamentos
El organismo nacional emitió una alerta amarilla para diez departamentos entrerrianos: Paraná, La Paz, Nogoyá, Villaguay, Diamante, San Salvador, Concordia, Feliciano, Federal y Federación. Según los pronósticos, se prevé que la inestabilidad llegue desde la tarde del lunes y que las lluvias se intensifiquen con el avance del sistema.
Las tormentas podrían estar acompañadas por ráfagas de viento de hasta 70 km/h, caída de granizo y precipitaciones acumuladas de entre 40 y 60 mm, valores que incluso podrían ser superados de manera puntual. El SMN advirtió que las lluvias serán persistentes y podrían extenderse durante varias horas.
Las ráfagas previstas alcanzarían velocidades cercanas a los 50 km/h en algunos sectores, mientras que la amenaza de granizo mantiene en alerta a las zonas más expuestas.
Recomendaciones oficiales ante el fenómeno
El SMN difundió una serie de advertencias para las áreas afectadas por las tormentas previstas para el lunes feriado:
-Asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento y retirar macetas u otros elementos expuestos.
-Mantenerse alejado de los árboles ante el riesgo de caída de ramas.
-Evitar estacionar vehículos debajo de árboles.
-Mantener los hogares cerrados de manera hermética.
-Informarse de manera permanente a través de las autoridades locales.
-Ante una emergencia, contactar a los organismos de asistencia (147 en CABA o las líneas locales correspondientes).
Preparar una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.