Nicolás Conci regresa a Villaguay después de casi siete meses de lucha y convocan a recibirlo

Nicolas Conci regresará a Villaguay este sábado 17 de octubre, después de casi siete meses de lucha y recuperación médica. La noticia fue comunicada por su familia, que convocó a la comunidad a recibirlo en la Plaza 25 de Mayo, entre las 13 y las 13:30, para acompañarlo en su regreso a la ciudad.

El esperado reencuentro permitirá que Nico vuelva a estar cerca de su hija, sus familiares y las personas que siguieron su evolución durante los últimos meses. A lo largo de este período, recibió numerosas muestras de afecto, oraciones y mensajes de apoyo.

Si bien todavía no cuenta con el alta médica definitiva, los profesionales que lo atienden autorizaron su regreso a Villaguay. No obstante, deberá continuar bajo seguimiento médico y viajar a Buenos Aires aproximadamente cada diez días para realizarse los controles correspondientes, publicó Delco Noticias.

Convocan a la comunidad para recibir a Nico

La familia organizó una bienvenida para este sábado en la Plaza 25 de Mayo, donde vecinos, amigos y allegados podrán acercarse para acompañarlo en su llegada.

La convocatoria está prevista para entre las 13 y las 13:30, horario estimado en el que Nico arribará a la ciudad después de permanecer casi siete meses fuera de su hogar.

El regreso representa un momento importante para su entorno, que aguardó durante meses la posibilidad de que pudiera reencontrarse con sus afectos y continuar el proceso de recuperación cerca de ellos.

La familia solicita ayuda para conseguir alojamiento

Junto con la noticia del regreso, los familiares realizaron un pedido de colaboración a la comunidad de Villaguay para resolver una necesidad habitacional.

En particular, buscan un departamento económico donde Nico pueda alojarse temporalmente mientras continúa con su recuperación y los controles médicos.

La solicitud está dirigida a personas que puedan ofrecer una alternativa de alquiler accesible o brindar información sobre alguna vivienda disponible.