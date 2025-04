Mensaje del presidente de la UIER para jóvenes emprendedores: "pasión y convivir con el fracaso"

Claves para jóvenes emprendedores: "convivir con el fracaso". El presidente de la Unión Industrial de Entre Ríos y titular de la empresa Petropack, Gabriel Bourdin, participó en el programa El Ventilador y expuso su mirada crítica sobre la situación actual del sector.

“Es difícil ser empresario en Entre Ríos, es difícil ser empresario en Argentina porque tenemos para divertirnos todos los días, con el dólar, con la inflación, con los impuestos, etc”, dijo.

"La pasión es clave para lograrlo"

El reconocido empresario de la industria entrerriana que participó del programa televisivo, El Ventilador, que se emite por Elonce, dejó definiciones contundentes sobre los desafíos que enfrentan los emprendedores, y graficó las ganas de emprender con una escena futbolística para quienes se inician en un emprendimiento.

El presidente de la UIER, Gabriel Bourdin.

Al dirigirse a los jóvenes que están iniciando un emprendimiento o empresa, Bourdin expresó: “siempre cuando tengo oportunidad de hablar, y de llevar una sugerencia, digo: primero, hay que convivir con el fracaso. Es lo primero que da fuerza para afrontar la vida misma”, dijo.

Además, agregó al mencionar sugerencias basadas en su experiencia: “Ese umbral de dolor que tiene que haber y que uno debe saber manejarlo, para poder aprender que uno tiene que levantarse. porque detrás de una idea, si no hay pasión y no hay ilusión de hacerlo, es difícil lograrlo”.

“Trabajar más duro”

Asimismo, uno de los empresarios más importantes de la ciudad de Paraná y de la provincia, utilizó una metáfora deportiva para reforzar la idea de la superación. “Uno lo ve cuando jugamos a la pelota y se propone ser titular o jugar unos minutitos más el partido: para eso, tengo que correr un poquito más, tengo que estar mejor preparado, tengo que ir al gimnasio y trabajar un poquito más duro”, graficó Bourdin.

“Por más que estés jugando con los veteranos, pero pones empeño y querés jugar más minutos, porque en este partido fui un perro y me dejaron afuera o me pusieron cinco minutos y después me mandaron al arco. Pero le ponés ganas y el próximo partido quiero jugar más. Todo eso tiene que ver con avanzar”, consideró en su visión.

Gabriel Bourdin en El Ventilador.

La fuerza del trabajo

Consultado sobre cómo afecta la incertidumbre económica al empleo, aseguró: “Los empresarios están acostumbrados a estos vaivenes en la Argentina, del atraso cambiario, de los controles de precios, de la inflación, etc.”, dijo Bourdin y añadió: “La gente cuida su trabajo y creo que las personas están convencidas que van a salir adelante con su trabajo y el empleo da posibilidades a crecer”.

Cerca de los trabajadores

Compartió su experiencia como empresario y su relación con los trabajadores en cada uno de sus roles. “La empresa cerró el balance número 38, pero siempre nos planteamos estar tan cerca de nuestros empleados, como de nuestros clientes”, dijo Bourdin y destacó que el sector es “una industria manufacturera, que es intensiva en la mano de obra; lo que necesita es tener una relación muy estrecha y cercana en el aprendizaje, en la educación, en manejar computadoras y en manejar la nueva tecnología”, consideró.

“Todo el mundo aprende, en Petropack son 600 y pico empleados, pero está el que ata un paquete y el que maneja un autoelevador, cada uno en su función. Creo que la industria tiene una gran posibilidad de, fundamentalmente, enseñar en el trabajo”, sostuvo.