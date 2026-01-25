Más de 19 mil personas disfrutaron la cuarta noche del Carnaval de Gualeguaychú

REDACCIÓN ELONCE
Papelitos, O'Bahía, Ara Yeví y Marí Marí ofrecieron un espectáculo único en la búsqueda de la copa 2026. Además, durante la velada estuvieron presentes el Secretario General de la Gobernación y el ministro de Finanzas de Entre Ríos.
En el marco de la cuarta noche del Carnaval de Gualeguaychú, más de 19 mil personas disfrutaron del paso de las cuatro comparsas que buscan quedarse con la copa de la edición 2026.
El espectáculo comenzó con el paso de O’ Bahía que presenta “El pescador, el genio y las mil y una noches” bajo la dirección de Adrián Butteri, continuó “Vivos”, la propuesta de Papelitos dirigida por Juane Villagra, prosiguió Ara Yeví con su “La resistencia”, la apuesta de Guillermo Carabajal y cerró la noche Marí Marí que muestra “Genios” dirigida por Gregorio Farina.
Además, estuvieron presentes gran cantidad de medios de todo el país y de países limítrofes, entre ellos el reconocido chef y conductor Rodrigo Cascón quien, junto al conductor Sebastián Coria mostrarán el Carnaval en su programa “Destinos y sabores”.
También estuvo presente disfrutando del espectáculo el secretario general de la Gobernación de Entre Ríos, Mauricio Colello, y el ministro de Finanzas de la provincia, Fabián Boleas.
Cómo continúa el Carnaval del País
El sábado 31 de enero, todos los sábados de febrero y el fin de semana largo de Carnaval (15 y 16 de febrero).
Las entradas y ubicaciones pueden adquirirse en forma presencial en la boletería del Corsódromo de miércoles a viernes de 9 a 13 y de 17 a 21 horas, los sábados de 9 al cierre en horario corrido.
También pueden comprarse tickets y ubicaciones en www.allaccess.com.ar o desde la web oficial www.carnavaldelpais.com.ar
Para la última noche de enero, los residentes del departamento Gualeguaychú podrán adquirir su mesa con cuatro ubicaciones en los sectores VIP con el descuento total del valor de la entrada general en el costo final del sector. Esta bonificación aplica para cualquier fila dentro de dichos sectores.
Beneficios para entrerrianos: cómo funcionan
Por otro lado, desde la organización informaron que el Carnaval "mantiene su compromiso con toda la región al habilitar el beneficio para los habitantes de la provincia de Entre Ríos".
Aquellos entrerrianos que visiten el Corsódromo el próximo sábado podrán adquirir su ticket con un 50% de descuento sobre el valor de la entrada general. Es importante destacar que todas estas promociones se gestionan bajo la modalidad de venta estrictamente presencial en las boleterías del predio, solo los días viernes y sábado, siendo requisito obligatorio presentar el DNI físico que acredite el domicilio en Gualeguaychú (para beneficios en VIP) o en cualquier localidad de la provincia de Entre Ríos (para el descuento en generales).