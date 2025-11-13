Histórico utilero de la Selección Argentina estuvo de paseo por una localidad entrerriana

Marito Di Stéfano, el histórico utilero de la Selección Argentina, estuvo de paseo por Crespo y disfrutó de los platos de un conocido comedor.
Lleva más de 27 años acompañando a los equipos nacionales y compartiendo anécdotas con los campeones del mundo. Este miércoles Mario "Marito" Di Stéfano, histórico utilero de la Selección Argentina, visitó Crespo y disfrutó de un tranquilo almuerzo y una cena en un comedor céntrico.
“Marito” pasó por la localidad cercana a la capital entrerriana, en el marco de un recorrido personal por Entre Ríos. Fiel a su estilo cercano y sencillo, aprovechó su paso por Crespo para disfrutar de la gastronomía local.
Según comentó uno de los propietarios del comedor, “el matrimonio se encontraba en Crespo por cuestiones de negocios, la esposa de Di Stéfano es entrerriana y pasaron el día en la ciudad porque además de atender el negocio que vinieron a hacer, aprovecharon para conocer. Quedaron encantados con Crespo, su tranquilidad y su gente. Vinieron a almorzar y les gustó tanto la comida que dijeron volver a la noche. Lo tomamos como un cumplido, pero a la noche volvieron y cenaron como un matrimonio más de los tantos que nos visitan”.
Di Stéfano forma parte del equipo de trabajo de la Asociación del Fútbol Argentino desde hace casi 27 años. Su tarea, aunque muchas veces silenciosa, es clave: se encarga de que a los futbolistas no les falte nada dentro del predio y durante las concentraciones. Con el tiempo, se ganó un lugar de afecto y respeto dentro del grupo de la Albiceleste.
A lo largo de su extensa trayectoria ha acompañado distintos procesos de la selección, acumulando cientos de anécdotas junto a jugadores y cuerpos técnicos. (Estación Plus Crespo)