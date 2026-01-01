Los primeros nacimientos del 2026 se registraron en Mendoza, San Luis y Tucumán

Entre las 00:00 y las 00:08 del 1° de enero se registraron oficialmente al menos cuatro nacimientos en distintas provincias del país. Mendoza, San Luis y Tucumán fueron escenario de los primeros nacimientos del 2026.
Los primeros nacimientos del 2026 se registraron durante los primeros minutos del 1° de enero en distintas provincias del país. Entre las 00:00 y las 00:08, al menos cuatro bebés nacieron en establecimientos de salud de Mendoza, San Luis y Tucumán, de acuerdo con información oficial y reportes de medios locales.
El primer nacimiento del año ocurrió exactamente a las 00:00 en la provincia de Mendoza. Juana Delfina nació en el Hospital Lagomaggiore, uno de los centros de referencia del sistema de salud provincial, marcando el inicio del nuevo año en el país.
Juana Delfina pesó 3.290 gramos y llegó al mundo con 39 semanas de gestación, en buen estado de salud.
La flamante mamá tiene 21 años y se llama Iara Salinas. Mientras que el papá es Nahuel Chupitea. Juana es su primera hija. La familia es oriunda del barrio Eva Perón, de Las Heras.
"Ahora si hija, cuando vos quieras, te estoy esperando con todas las ansias y con el amor más puro que existe. No voy a prometerte nada, solo sé que vas a ser muy feliz y que voy a estar siempre a tu lado", escribió Iara en redes sociales días antes del nacimiento de su hija, publicó Los Andes.
En el mismo minuto, pero en la provincia de San Luis, se produjo otro nacimiento. A las 00:00, Mia Saray Frías Olaechea llegó al mundo en la Clínica Italia, ubicada en la ciudad capital. Según se informó, el nacimiento se dio mediante parto natural y la bebé pesó 2,950 kilogramos al momento de nacer.
La pequeña es hija de Rodrigo Frías y Florencia Olaechea, y su nacimiento no solo marcó el primer alumbramiento del año en la provincia, sino que también podría convertirse en uno de los primeros del país, al producirse exactamente al comenzar el nuevo año.
La llegada de Mia estaba prevista por cesárea para este viernes, pero los planes cambiaron de manera inesperada. La familia había decidido pasar Año Nuevo junto a la familia de la madre en Villa La Quebrada, pero allí se adelantó el trabajo de parto tras la rotura de bolsa. Ante la situación, los padres regresaron de inmediato a la ciudad de San Luis, donde finalmente se produjo el parto.
Tanto la mamá como la bebé se encuentran en buen estado de salud, publicó El Cordillerano.
Minutos más tarde, a las 00:02, se registró el primer nacimiento del año en la provincia de Tucumán. Helena Giselle nació por parto normal en el Instituto de Maternidad Nuestra Señora de las Mercedes, uno de los principales establecimientos de atención materno-infantil de la provincia. La beba pesó 3,860 kilos y tanto la recién nacida, como su mamá Mayra Giselle, se encuentran en buen estado de salud, publicó El Tucumano.
La misma institución confirmó luego un segundo nacimiento durante los primeros minutos del año. A las 00:08, nació Noah Alejandro mediante una cesárea, completando así la secuencia de nacimientos registrados oficialmente en el inicio del 2026.
De esta manera, Mendoza, San Luis y Tucumán quedaron identificadas como las primeras provincias en registrar nacimientos durante el inicio del 2026 en Argentina.