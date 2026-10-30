Le robaron la bicicleta mientras compraba en un mayorista: ganó un juicio millonario

Una mujer que sufrió el robo de su bicicleta mientras compraba en un supermercado mayorista de General Roca, Río Negro, obtuvo un fallo favorable. La Justicia condenó al comercio y extendió la responsabilidad a su aseguradora por una indemnización de $6.045.422,98, más intereses.

El hecho ocurrió en junio de 2022, cuando la clienta dejó el rodado en el bicicletero del establecimiento, asegurado con cadena y candado. Al terminar las compras, descubrió que había desaparecido.

La mujer utilizaba la bicicleta como medio de transporte cotidiano. Según relató, tras comunicar el robo a los empleados, le indicaron que el seguro de la empresa se haría cargo, pero no recibió una solución.

El reclamo y la respuesta del comercio

Ante la falta de respuesta, la clienta inició una demanda contra el mayorista. Reclamó inicialmente $3.045.422,98 por daño material, moral y punitivo, al considerar que el establecimiento debía garantizar la seguridad de los bienes de sus clientes.

La empresa negó tener responsabilidad y sostuvo que su actividad consistía en vender productos, sin asumir la custodia de los vehículos. También cuestionó que existieran pruebas suficientes para acreditar que el robo había ocurrido dentro del predio.

Como parte de su defensa, mencionó los carteles que advertían que no se responsabilizaba por robos o pérdidas. Además, planteó que la mujer podría haber adoptado medidas de seguridad adicionales.

La falta de las grabaciones resultó decisiva

Uno de los puntos centrales del juicio fue que el supermercado no revisó ni preservó las imágenes de seguridad después de recibir el aviso del robo. Las grabaciones podían aportar información sobre lo ocurrido con la bicicleta.

Durante el proceso, el gerente explicó que el sistema almacenaba los registros durante tres meses. Para cuando avanzó la causa judicial, las imágenes del día del hecho ya no estaban disponibles.

La jueza consideró que esa omisión incumplió los deberes de información y trato digno hacia la consumidora. También sostuvo que no podía exigírsele que demostrara por sus propios medios lo sucedido cuando el comercio no había conservado una prueba que estaba bajo su control.

Qué incluye la indemnización

La sentencia fijó una reparación de $6.045.422,98, a la que deberán agregarse los intereses correspondientes. La condena alcanzó al mayorista y se extendió a su compañía aseguradora.

El monto incluyó el daño material por el valor del rodado y el daño moral por las consecuencias que el episodio tuvo para la mujer. La pérdida afectó el medio que utilizaba habitualmente para trasladarse.

Además, se aplicó una sanción por daño punitivo, vinculada con la conducta de la empresa durante el reclamo. La falta de preservación de las cámaras fue uno de los elementos centrales que la jueza valoró al resolver el caso.