La historia detrás del meteorito hallado en Entre Ríos: el relato del hombre que lo encontró

Meteorito encontrado en Entre Ríos. Eliseo Retamar encontró un meteorito en su campo, en el departamento Uruguay. Junto a su esposa, Sandra Arias, lo donaron al Museo de Ciencias Naturales y Arqueología “Profesor Manuel Almeida”. El hombre relató a Elonce que el hallazgo se remonta a hace más de una década.

“Estaba cavando un pozo para un poste de alambrado. A unos 80 centímetros de profundidad” se encontró con el meteorito. “Me llamó la atención que estuviera tan profundo y que fuera tan duro. Por curiosidad, comencé a cavarlo alrededor”, dijo en comunicación telefónica con el programa El Despertador. Y refirió que descubrió el objeto en el departamento Uruguay.

El meteorito donado al museo. Eliseo Retamar

“Lo limpié un poco, como me llamó mucho la atención lo llevé a mi casa. Me gustaba su forma y las irregularidades que tenía. Lo puse en una mesa ratona de living con el cenicero al lado. Mientras me fumaba un cigarrillo, lo observaba. Durante 12 años hice eso”, describió Eliseo.

Hallaron meteorito en un campo entrerriano: los detalles

La confirmación de que era un meteorito

Eliseo continuó relatando que “tengo un amigo de la Universidad de Concepción del Uruguay que ya está jubilado. Le comenté lo que había encontrado. Vino, pudo sacar dos fragmentos y los llevó para analizar qué era. Fue él quien me confirmó que era un meteorito”.

Al dar detalles expresó: “a comparación de otros hierros, era muy diferente por color y textura, como así también la deformación. Me di cuenta que no era terrestre, por eso lo llevé”. Incluso “a la hoja de la pala la rompió cuando le di el golpe" y estuvo dolorido de la mano por el impacto "como dos semanas".

Reconoció que “muy poca gente sabía que lo tenía. La idea era conservarlo para que lo tuvieran mis hijos y nietos, pero “justo estaba mirando las noticias del Museo y se me ocurrió llamarlos y ofrecérselos como donación””.

El meteorito donado al museo. Eliseo Retamar

Vio cuando caía un meteorito

En ese marco, Eliseo contó que “anteriormente estaba en un campo de Rincón del Gato hace 22 o 23 años y vimos caer un meteorito que después fue noticia. Mi suposición es que podría ser un fragmento” del mismo, porque “coincide la dirección en la cual se precipitó”.

“Pesa un kilo y medio”, según constató con una balanza “de las que se usan para pesar pollos”, completó en diálogo con Elonce.