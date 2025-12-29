La catástrofe climática en Corrientes: llovieron más de 670 mm en tres días

En las últimas 72 horas, la provincia de Corrientes ha sufrido una catástrofe climática sin precedentes. Más de 670 milímetros de lluvia cayeron sobre la región, un volumen mucho mayor al promedio habitual de 170 milímetros para el mes de diciembre. Fredy Miranda, periodista de Norte TV y Diario de Corrientes, brindó detalles sobre esta tragedia en diálogo con Elonce, alertando sobre la situación de emergencia que atraviesa la zona norte de la provincia, la más afectada por las intensas precipitaciones.

"El clima sigue siendo amenazante para toda la región, sobre todo para la zona norte de Corrientes, que es la que más sufrió los embates de las lluvias copiosas de los últimos días", afirmó Miranda. Además, detalló que los cortes de ruta en la zona centro, causados por la creciente de arroyos, han dificultado aún más la circulación y el acceso a diversas localidades.

Foto: Elonce.

Impacto histórico y colapso de sistemas de drenaje

Las lluvias han superado las expectativas, y el propio Miranda señaló que el 25 de diciembre se vivió un evento climático "histórico". “En la mañana de Navidad solamente cayeron 200 milímetros en dos horas”, lo que provocó un colapso en los sistemas de drenaje de la ciudad. Según el periodista, “No hay sistema hídrico o sistema de drenaje en cualquier parte del mundo que aguante”. Las zonas que tradicionalmente no sufrían inundaciones se vieron gravemente afectadas, dejando un panorama de caos.

Miranda también explicó que la geografía de la provincia, compuesta en gran parte por lagunas encadenadas, ha hecho más vulnerable a la región. “La urbanización hizo que los asentamientos y barrios consolidados se convirtieran en zona de fácil anegación. Esto complicó más la situación”, agregó. A pesar de la magnitud de los daños, el periodista destacó que, por suerte, “el agua escurrió” y las aguas comenzaron a bajar, aunque la crisis no ha terminado.

Foto: Elonce.

Aislamiento de familias y la difícil situación rural

La situación en la zona rural de Corrientes es aún más grave. Muchas familias permanecen aisladas debido a los caminos cortados por las inundaciones y al desbordamiento de las lagunas. Solo es posible acceder a estas zonas por aire, lo que complica las tareas de rescate y asistencia. “En la zona rural, hay muchas familias que están aisladas, donde solamente se puede llegar por aire porque los caminos están cortados y porque las lagunas están desbordadas,” informó Fredy Miranda.

El periodista anticipó que las lluvias continuarán durante una semana más, según las previsiones del Servicio Meteorológico Nacional. “En principio, tenemos previsto que siga lloviendo una semana más y después el Servicio Meteorológico Nacional dice que se va a calmar esta seguidilla de días y este calor extremo en la parte norte de Corrientes”, explicó Miranda, aunque aún no se sabe con certeza cuán grave será la continuación del fenómeno climático.

Foto: Elonce.

Una historia de lluvias extremas

La situación actual ha recordado otros episodios de lluvias extremas en la región. Según Miranda, la última vez que se vivió una situación similar fue en marzo de este año, cuando una lluvia copiosa de 200 milímetros en un solo día causó severos problemas. “Fue algo muy puntual y aislado. Fue una anomalía climática de una semana,” señaló. Además, recordó otro evento histórico ocurrido en 1998, cuando la provincia registró una caída de 650 mm en tan solo dos días, lo que resultó en serios daños en varias localidades.