La Cámara de Diputados de la Nación pagó por error 700 mil pesos a sus empleados y pidió que no los gasten

En un insólito giro de los acontecimientos, la Cámara de Diputados de la Nación realizó un depósito erróneo a sus empleados, abonando una suma de 699.177,82 pesos, lo que generó sorpresa entre los trabajadores. Según informó la Agencia Noticias Argentinas, el depósito se hizo hoy, a pesar de que los empleados ya habían recibido su aguinaldo junto con un bono de entre 150.000 y 300.000 pesos, así como el sueldo correspondiente al mes de diciembre, el día anterior.

La noticia rápidamente se propagó entre los empleados legislativos, quienes comenzaron a comunicarse a través de Whatsapp para confirmar la causa del depósito inesperado. A pesar de la confusión inicial y la euforia momentánea, pronto se supo que el pago no era parte de un bono especial ni un regalo navideño. Las autoridades del cuerpo legislativo emitieron una comunicación aclarando que el depósito se trataba de un "error bancario".

Las autoridades piden cautela ante el error

Tras el desconcierto generado por el depósito, las autoridades de la Cámara de Diputados pidieron a los empleados que no gastaran el dinero, ya que se procederá con su descuento en la cuenta bancaria de cada uno el próximo viernes.

Este incidente sorprendió a los trabajadores, que ya habían recibido su pago correspondiente por los conceptos de aguinaldo y sueldo de diciembre. A pesar de la confusión inicial, la noticia fue aclarada a través de una comunicación interna.