Confirmaron que habrá aumentos de sueldos para funcionarios del gabinete nacional

El Gobierno nacional confirmó que instrumentó una recomposición salarial para funcionarios tras dos años de congelamiento, aunque mantuvo sin cambios el haber del Presidente por tiempo indeterminado. La medida fue anunciada en conferencia de prensa.
La información fue brindada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, durante una conferencia de prensa en la que negó versiones periodísticas que circularon sobre un supuesto incremento del salario presidencial. “Desmentir una serie de noticias falsas que circularon ayer por la tarde en algunos medios donde especificaban que el Presidente había tomado la decisión de aumentarse su propio sueldo. No va a ser así”, afirmó el funcionario.
En esa línea, Adorni aclaró que “el sueldo del Presidente va a seguir congelado indefinidamente” y sostuvo que el mandatario no fue alcanzado por la recomposición que sí se aplicó al resto de los funcionarios. “Apelamos a que cuando tengan información por favor la chequeen. El Presidente no va a aumentarse el sueldo, no va a estar dentro de los aumentos que se den”, remarcó.
Según informó la agencia Noticias Argentinas, el Poder Ejecutivo tenía previsto publicar el decreto que instrumentó los incrementos salariales el viernes 2 de enero. La medida respondió a reclamos internos del Gabinete, donde varios funcionarios habían advertido una pérdida sostenida del poder adquisitivo frente a la inflación y una creciente migración hacia el sector privado, ante la falta de competitividad de los salarios públicos.
Detalle de los salarios y brechas
Actualmente, el Presidente percibía un salario de $4.066.018, mientras que la vicepresidenta cobraba $3.764.820. Los ministros del Gabinete tenían haberes de $3.584.006, los secretarios $3.282.709 y los subsecretarios $2.981.510. En el ámbito legislativo, los senadores nacionales percibían en bruto alrededor de $9,5 millones y los diputados $7.000.000, lo que representaba ingresos netos cercanos a los 4 millones de pesos.
La actualización salarial del Ejecutivo profundizó la diferencia existente con otros indicadores de ingresos. El Salario Mínimo, Vital y Móvil fue fijado en $334.800 para una jornada completa en diciembre, mientras que el sueldo promedio del país se ubicó en $1.483.740 en octubre de este año, de acuerdo a los últimos datos oficiales.
Desde el Gobierno señalaron que la recomposición apuntó a sostener la estructura del Estado y evitar la salida de cuadros técnicos, aunque insistieron en que el congelamiento del salario presidencial se mantuvo como una señal política en el actual contexto económico.