El Gobierno analiza llamar otra vez a extraordinarias para el 2 de febrero

El Gobierno nacional evalúa volver a convocar a extraordinarias a partir del 2 de febrero con el objetivo de avanzar en proyectos clave que quedaron pendientes, entre ellos la reforma laboral y la iniciativa vinculada a glaciares.
El Gobierno analiza convocar nuevamente a extraordinarias en el Congreso de la Nación para el lunes 2 de febrero, luego de que el primer período especial de sesiones, que rigió entre el 10 y el 30 de enero, concluyera sin lograr avances en algunas de las iniciativas centrales del oficialismo. La Casa Rosada considera necesario extender el debate parlamentario para no demorar reformas que forman parte del núcleo del programa presidencial.
Las sesiones extraordinarias habían sido convocadas con un temario definido en diciembre, que incluyó proyectos de alto impacto político y económico. Sin embargo, la falta de consensos suficientes obligó al oficialismo a postergar el tratamiento de algunas propuestas sensibles, especialmente aquellas que generan resistencias en sectores de la oposición y del sindicalismo.
En este contexto, el Poder Ejecutivo comenzó a evaluar la posibilidad de reabrir el período de extraordinarias a comienzos de febrero, descartando de plano la chance de que el Congreso sesione durante el resto de enero, según confirmaron fuentes oficiales a la Agencia Noticias Argentinas.
Proyectos pendientes y falta de consensos
Uno de los ejes centrales que el Gobierno busca destrabar en un nuevo llamado a extraordinarias es la denominada “modernización laboral”. Se trata de una reforma impulsada por la Casa Rosada que apunta a modificar distintos aspectos del régimen laboral vigente, con el objetivo de incentivar la contratación en el sector privado.
Durante el período anterior de sesiones, el oficialismo debió frenar su tratamiento al no contar con los votos necesarios para aprobarla. Las resistencias del sindicalismo y las dudas de bloques dialoguistas obligaron a recalcular la estrategia parlamentaria y a ganar tiempo para negociar apoyos.
Junto con la reforma laboral, otro de los proyectos incluidos en el temario de extraordinarias es el vinculado a glaciares, que también requiere acuerdos políticos para avanzar en su sanción. Ambos textos son considerados prioritarios por el Ejecutivo, que busca evitar que queden relegados hasta el inicio del período ordinario.
El rol del oficialismo en el Senado
De cara a febrero, el Gobierno confía en que se podrán consolidar los consensos necesarios. En ese marco, se espera que Patricia Bullrich, en su rol de jefa del bloque de senadores libertarios, intensifique las negociaciones con otros espacios políticos para garantizar la aprobación de la reforma laboral.
Bullrich contará con el respaldo de figuras clave de la Casa Rosada, como Diego Santilli y Eduardo “Lule” Menem, además del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, quienes ya tuvieron un rol activo en acuerdos previos, como el que permitió sancionar el Presupuesto 2026.
Desde el oficialismo señalan que el trabajo político realizado en las últimas semanas podría dar resultados en un nuevo período de extraordinarias, especialmente si se logra encauzar el debate y despejar objeciones técnicas y políticas.
La reforma laboral como prioridad presidencial
La fecha tentativa del 2 de febrero para retomar las extraordinarias está directamente vinculada con la reforma laboral, que se convirtió en una de las principales obsesiones del presidente Javier Milei. El mandatario considera que esta iniciativa es clave para profundizar su programa de gobierno en la segunda mitad de su mandato, según indicó Noticias Argentinas.
En la visión del Ejecutivo, una modificación del marco laboral permitiría aumentar las contrataciones formales, reducir costos para las empresas y dinamizar el empleo privado, uno de los pilares del modelo económico que impulsa Milei.