Dolor y pedido de justicia por Agustina: “Ella le decía a su mamá de los abusos y no le creía”

La localidad de Colón se vio convulsionada por el caso de una adolescente de 16 años que se quitó la vida, al parecer, luego de haber sufrido un abuso por parte de su padrastro.

El hecho se conoció luego que trascendiera un chat entre la joven y una amiga a quien le habría contado el sometimiento por parte de su familiar. Esto motivó que allegados y vecinos de la joven intentaran linchar al supuesto autor el cual quedó detenido en la Jefatura Departamental.

Este caso mantiene movilizada a la comunidad y en horas de la tarde de este miércoles se realizó una marcha para pedir justicia por Agustina.

En declaraciones a Elonce, Rita Kraitz, una vecina de Colón, contó que la movilización se realizó hasta el Hogar de Protección Integral Yanina y luego frente al Juzgado “para pedir una explicación, que alguien nos cuente lo que estaba pasando”.

El fiscal de turno, Sebastián Blanc, recibió a dos personas, ninguna familiar de la joven víctima, y explicó “que estos casos son lentos, que lleva su tiempo y están en averiguaciones”. Entre los asistentes a esa reunión estaba la mamá de un compañero de Agustina “que tenía chats donde la joven contaba lo que estaba sufriendo desde hacía mucho tiempo y habría una hermana mayor que también habría sido violada por este tipo”.

Dolor y reclamo en Colón: piden justicia por Agustina

Sobre la familia de la chica, indicó que “la primera persona que tiene que cuidar a sus hijos es la mamá y no hizo lo que debía hacer. Supuestamente la escuela pidió la intervención del COPNAF y de ahí en más, no se sabe más nada. Hoy Agustina no está. Y la mamá está diciendo que no sabía nada, cuando hay conversaciones donde la nena dice que la madre nunca le creyó”.

La mujer está en pareja con este hombre desde hace 6 años “y según los chats, los abusos se iniciaron cuando ella era chiquita”. Kraitz se preguntó además por los otros hermanos de Agustina. “¿Quién los está conteniendo, pasaron por la misma situación?”.

Asimismo, contó que la comunidad educativa de la escuela secundaria Nº 15 donde asistía Agustina, está muy consternada. “Las amigas sabían y están muy mal”.

“Se tapa todo”

Kraitz mencionó que las manifestaciones de los vecinos surgieron porque en la localidad se han “tapado” otros casos de abusos “y la sociedad se cansó” que se intente ocultar todo. “El año pasado hubo un caso similar, el de Fiama, que fue de la misma manera y nadie hizo nada”, recordó.

Por otra parte, la mujer dio cuenta que en el marco de la detención del acusado y el accionar de la policía para calmar los ánimos de la gente que quería atacarlo, “a una vecina una de las balas de goma le pegó en la rodilla y están pidiendo sangre porque tiene peligro de perder la pierna”.

Este jueves en horas de la mañana habrá una nueva manifestación frente a Fiscalía para pedir justicia por Agustina. Elonce.com