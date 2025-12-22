Juntan fondos para costear tratamiento de niña que padece enfermedad autoinmune

REDACCIÓN ELONCE
Recaudan fondos para afrontar un delicado tratamiento que debe realizar Ava Filipa, una pequeña oriunda de Santa Elena. Su familia debe viajar cada 10 días a Paraná y necesita dinero para costear el traslado y parte de los medicamentos, supo Elonce.
Estefanía Córdoba, su mamá, dijo a Elonce que “ella está bien, controlada, con tratamiento. Le diagnosticaron una enfermedad autoinmune. Su sistema inmunológico está desordenado, entonces ataca por error su glándula tiroides. Esto hace que todo trabaje acelerado en su cuerpo. Primeramente, nosotros la llevamos al centro infantil de Santa Elena, porque ella se despertó un día con mucha taquicardia, tenía un ritmo cardíaco de 170, más o menos”.
Consultada sobre cuándo le diagnosticaron la enfermedad, mencionó: “El 15 de noviembre. Desde el 15 de octubre venía presentando diferentes síntomas y el 15 de noviembre nos dieron un diagnóstico certero”.
“Ella hoy está tomando dos veces al día una pastilla de metimazol, que es para la tiroides, y un jarabe que es para el corazón, el cual se toma tres veces al día. Somos de Santa Elena y viajamos cada 10 días, más o menos, a Paraná, al hospital San Roque, para hacer un tratamiento”, indicó.
Para poder afrontar parte de los gastos lanzaron una rifa solidaria. “Primeramente hicimos una campaña solidaria y después tuvimos la oportunidad de realizar una rifa, donde sorteamos una moto. Fue para cubrir los gastos que son del traslado y la medicación. Esta última le dura dos semanas, aparte de que es una medicación que tiene un vencimiento muy corto. Después tenemos los estudios, los análisis, que hay algunos que no los cubre la obra social. Necesitamos el dinero para cada 10 días poder realizarle los análisis. A parte de los remedios se los cubre la obra social, se los provee el hospital. El remedio de la tiroides me lo cubre un 30% la obra social y el del corazón no me lo cubre, lo compramos en la farmacia y es por pedido. Lo hemos levantado del hospital pero se vence en poco tiempo”, explicó.
Por otro lado, indicó que “ella tiene una vida normal, pero tiene picos de crisis tiroideas. Hay días en que está con muchísima energía y hay días en que ni siquiera se levanta de la cama para jugar o está todo el día en brazos porque está muy cansada. Su tiroides trabaja mal, todavía no se puede regular. El tratamiento es crónico. Ahora está tratando de regularizar su tiroides, de que trabaje menos. Este tratamiento depende de cómo su cuerpo vaya respondiendo”.
Para colaborar, la gente puede comunicarse al 3437523784 o transferir dinero al alias: AGAUNA6222. NX.ARS