Jubilado sospecha que su nieta le robó $2.500.000 que tenía debajo del colchón

Un hombre de 84 años de Santiago del Estero, denunció el robo de $2.500.000 que guardaba debajo del colchón de su habitación y manifestó sus sospechas sobre su nieta y el marido de ésta, quienes se encontraban de visita desde la provincia de Buenos Aires.

El episodio se conoció cuando Roberto Mema, domiciliado en una vivienda de la manzana 28, del barrio Smata, advirtió que el dinero que había guardado en horas de la mañana ya no se encontraba en el lugar donde lo había dejado.

Según manifestó el jubilado ante los efectivos policiales, la suma sustraída ascendía a 2.500.000 pesos y estaba escondida debajo del colchón de su habitación. Al notar el faltante, comenzó a revisar la vivienda y sostuvo que sospecha de su nieta y del esposo de ella, quienes habían llegado desde Buenos Aires para visitarlo.

Tras tomar conocimiento de lo ocurrido, los uniformados invitaron al damnificado a radicar la correspondiente denuncia penal para avanzar formalmente con la investigación del presunto hurto.

Del caso fue informado el fiscal de turno, Dr. Diego Cortés, quien dispuso el traslado del hombre a la dependencia policial para que formalizara la denuncia y se impulsaran las medidas investigativas correspondientes.

Sin embargo, el octogenario rechazó de manera terminante esa posibilidad y manifestó que se haría cargo personalmente de la situación, por lo que no se concretó la denuncia penal, indica El Liberal.