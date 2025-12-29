 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Joven se descompensó en el balneario Itapé y fue asistida por guardavidas

El incidente ocurrió alrededor de las 17:00 de este lunes en el balneario Itapé. Los bañistas alertaron a los guardavidas que asistieron rápidamente a la joven.

29 de Diciembre de 2025
El momento de tensión en el balneario Itapé.
El momento de tensión en el balneario Itapé. Foto: La Pirámide.

El incidente ocurrió alrededor de las 17:00 de este lunes en el balneario Itapé. Los bañistas alertaron a los guardavidas que asistieron rápidamente a la joven.

Este lunes, alrededor de las 17:00 horas, una joven sufrió una descompensación y se desmayó en la playa del balneario Itapé, en la ciudad de Concepción del Uruguay. El episodio, que rápidamente generó preocupación entre los bañistas, fue comunicado a los guardavidas, quienes actuaron de inmediato para brindarle asistencia.

 

La situación fue de extrema tensión, aunque la información oficial sobre el estado de salud de la joven aún no ha sido revelada. Los detalles del incidente fueron transmitidos con hermetismo por las autoridades locales, y fueron los propios bañistas quienes se comunicaron con el medio La Pirámide para alertar sobre lo ocurrido.

 

A pesar de la rápida intervención de los guardavidas, aún se desconoce la causa de la descompensación. La joven fue trasladada para recibir atención médica, pero hasta el momento no se han brindado más detalles sobre su condición.

 

Un episodio similar ocurrió días atrás en el mismo balneario

 

Este incidente no es un caso aislado, ya que días atrás, el pasado jueves 25 de diciembre, ocurrió otro episodio similar en el balneario de Concepción del Uruguay. En esa ocasión, alrededor de las 17:50, una mujer fue hallada sin reacción en el agua, lo que activó un operativo de rescate inmediato por parte del personal de guardavidas.

 

Los guardavidas, al notar que la mujer no respondía, la extrajeron rápidamente del agua y la trasladaron al puesto de sanidad del balneario. Tras evaluarla, la enfermera Mónica González diagnosticó que la joven había sufrido un episodio posconvulsivo. Afortunadamente, fue estabilizada en el puesto de primeros auxilios antes de ser derivada al hospital Urquiza para una evaluación más completa, indicó La Pirámide.

 

Este operativo contó con la participación coordinada de la Prefectura Naval Argentina, los guardavidas del balneario, la Policía de Entre Ríos y el personal sanitario del 107, quienes trabajaron en conjunto para garantizar la seguridad de la mujer afectada.

