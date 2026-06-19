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Sociedad Salta

Incautaron más de una tonelada de hojas de coca que trasladaban en lanchas

Una patrulla de gendarmes incautó más de una tonelada de hojas de coca y 21.750 paquetes de cigarrillos extranjeros sin aval legal en un operativo en Salta.

19 de Junio de 2026
La tonelada de hojas de coca incautada
La tonelada de hojas de coca incautada

Una patrulla de gendarmes incautó más de una tonelada de hojas de coca y 21.750 paquetes de cigarrillos extranjeros sin aval legal en un operativo en Salta.

Efectivos del Escuadrón 20 “Orán” de Gendarmería, estaban realizando una patrulla fluvial en una embarcación de la Institución, por el cauce del río Bermejo a la altura de la confluencia con el río Tarija, cuando avistaron lanchas artesanales, conocidas como “jangadas”, acopiando bultos de grandes dimensiones.

 

Ante este hecho, los uniformados dieron la voz en alto en nombre de la Fuerza, pero los involucrados desobedecieron la orden, abandonando sus flotas y escaparon nadando hacia la espesura del monte. Debido al horario y a la hostilidad de la zona no se lograron aprehensiones.

Posteriormente, los gendarmes trasladaron los elementos secuestrados hasta la Sección "28 de Julio", donde realizaron el pesaje y el conteo de la carga en presencia de testigos hábiles. Dando como resultado total 1.276 kilos de hojas de coca y 21.750 paquetes de cigarrillos de dos marcas extranjeras diferentes y sin el aval correspondiente.

Intervino la Sede Fiscal Descentralizada de Orán quien orientó el secuestro de la mercadería y se realicen las actuaciones de rigor.

 

Temas:

hojas coca Salta Gendarmería
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