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Sociedad Accidente laboral en establecimiento rural

Hospitalizaron a trabajador que con su mano atrapada en máquina trituradora de granos

Hospitalizaron a trabajador tras quedar atrapado en máquina. Un trabajador sufrió lesiones cuando una de sus manos, quedó atrapada en una máquina trituradora de alimento para animales en San Salvador.

11 de Mayo de 2026
Accidente laboral en San Salvador.
Accidente laboral en San Salvador. Foto: (BVSS).

REDACCIÓN ELONCE

Hospitalizaron a trabajador tras quedar atrapado en máquina. Un trabajador sufrió lesiones cuando una de sus manos, quedó atrapada en una máquina trituradora de alimento para animales en San Salvador.

Un accidente laboral en San Salvador ocurrió durante la mañana de este lunes en un establecimiento dedicado a la producción porcina ubicado sobre avenida Entre Ríos al 2000. Personal policial intervino tras recibir un llamado que alertaba sobre un operario herido.

 

Al llegar al lugar, los efectivos constataron que el trabajador había quedado con una de sus manos atrapada en una máquina utilizada para triturar alimento para animales mientras realizaba tareas de limpieza.

 

Intervención de bomberos y atención médica

 

En el operativo trabajó personal de Bomberos Voluntarios, que realizó maniobras para liberar la mano del operario del interior de la máquina mezcladora.

 

Posteriormente, el hombre fue trasladado al hospital local para recibir atención médica. El médico policial en turno determinó que presentaba lesiones de carácter leves. Elonce.

Temas:

Accidente laboral San Salvador Operario
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