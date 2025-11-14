Un hombre le pegó una patada a una niña de siete años en plena calle: video

La menor fue golpeada sin motivo mientras caminaba con su madre. El agresor, un joven con retraso madurativo, fue demorado por la policía, en Buenos Aires. El hecho generó alarma en la comunidad educativa de la zona.
Un indignante hecho tuvo lugar este jueves en el barrio de Palermo, Capital Federal, donde una niña de 7 años fue atacada en plena calle por un hombre que circulaba por la zona. El episodio fue denunciado de inmediato por la madre de la menor y quedó captado por las cámaras de seguridad ubicadas en la intersección de Güemes y Gurruchaga.
En las imágenes se observa a la niña caminando unos metros por delante de su mamá, quien avanzaba detrás con otro de sus hijos en cochecito. Fue a mitad de cuadra cuando un hombre que venía en sentido contrario se detuvo frente a la menor y le propinó una patada a la altura del estómago.
La reacción de la madre fue inmediata: primero intentó detener al agresor y luego asistió y contuvo a su hija ante el inesperado ataque.
Un joven de 22 años le dió una patada a una nena de 7 en Palermo #palermo #violencia #agresion https://t.co/e3fPTLD7cX pic.twitter.com/dmFeRnNKWh— Nueva Data (@NuevaDataOk) November 14, 2025
Intervención policial y primeros datos del agresor
Tras el episodio, la mujer realizó la denuncia y los efectivos de la Comisaría Vecinal 14 A de la Policía de la Ciudad —ubicada a pocos metros del lugar— intervinieron rápidamente y demoraron de manera preventiva al hombre señalado como autor de la agresión.
Según información a la que accedió Infobae, se trata de un joven de 22 años, de nacionalidad venezolana. Al momento de ser retenido, llevaba un colgante con un certificado de discapacidad junto a datos personales de su madre. Minutos después, la madre del joven llegó al lugar y explicó a los oficiales que su hijo padece retraso madurativo.
El SAME también fue convocado para asistir a la niña, quien recibió atención médica en el sitio y fue sometida a un control clínico preventivo.
Investigación en marcha y preocupación en la comunidad educativa
La Unidad de Flagrancia Norte, a cargo del fiscal Leandro Galvaire, ordenó iniciar actuaciones por lesiones y dispuso la recolección de pruebas, entre ellas fotografías del certificado de discapacidad del joven y la declaración de la madre de la menor agredida.
El caso generó preocupación entre los vecinos y en la comunidad educativa del colegio Boston College, ubicado a pocas cuadras del lugar. Tras el hecho, una de las madres difundió un mensaje alertando sobre la presencia de “un señor con discapacidad que agredió a una alumna” en inmediaciones de la escuela.
“Se realizó la denuncia correspondiente, pero al ser una persona psiquiátrica no quedó detenido”, comentó. “Sé que muchos vivimos a los alrededores del cole y por lo menos para cruzarnos de cuadra si lo vemos venir”, agregó en su mensaje.
El violento episodio reavivó el debate sobre los controles y la asistencia a personas con padecimientos mentales que circulan sin acompañamiento, especialmente en zonas donde transitan niños y familias. Mientras avanza la investigación, los vecinos piden medidas de prevención y mayor presencia policial para evitar hechos similares. (Infobae)