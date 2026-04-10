 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Sociedad Los distritos afectados

Hay alerta amarilla por tormentas en seis provincias para este sábado 11 de abril

El organismo advirtió por lluvias intensas, ráfagas, actividad eléctrica y posible caída de granizo en varias provincias. Las condiciones más fuertes se esperan hacia la noche, especialmente en el noreste del país.

10 de Abril de 2026
Imagen ilustrativa.
Imagen ilustrativa. Foto: Archivo Elonce.

El organismo advirtió por lluvias intensas, ráfagas, actividad eléctrica y posible caída de granizo en varias provincias. Las condiciones más fuertes se esperan hacia la noche, especialmente en el noreste del país.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para este sábado 11 de abril en parte de Formosa, Chaco, Corrientes, Misiones, Córdoba y San Luis.

 

El área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas principalmente por abundantes precipitaciones. Además se prevé actividad eléctrica, ocasional granizo y ráfagas.

 

Se estiman valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 mm, aunque en San Luis los valores serían menores, con registros estimados entre 15 y 30 mm. Las marcas más elevadas se esperan sobre el extremo noreste del país.

Zonas bajo alerta amarilla por tormentas (Captura SMN).
Zonas bajo alerta amarilla por tormentas (Captura SMN).

 

¿Cuándo rige la alerta en cada provincia?

 

  • San Luis: mañana y tarde.
  • Córdoba: tarde y noche.
  • Formosa: noche.
  • Chaco: noche.
  • Corrientes: noche.
  • Misiones: noche.
Zonas bajo alerta amarilla por tormentas (Captura SMN).
Zonas bajo alerta amarilla por tormentas (Captura SMN).

 

Recomendaciones del SMN:

 

  • Evitá salir.
  • No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.
  • Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.
  • Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
  • Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.

 

Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.

Temas:

alerta amarilla por tormentas Servicio Meteorológico Nacional lluvias intensas
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso