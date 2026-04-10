Hay alerta amarilla por tormentas en seis provincias para este sábado 11 de abril

El organismo advirtió por lluvias intensas, ráfagas, actividad eléctrica y posible caída de granizo en varias provincias. Las condiciones más fuertes se esperan hacia la noche, especialmente en el noreste del país.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para este sábado 11 de abril en parte de Formosa, Chaco, Corrientes, Misiones, Córdoba y San Luis.
El área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas principalmente por abundantes precipitaciones. Además se prevé actividad eléctrica, ocasional granizo y ráfagas.
Se estiman valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 mm, aunque en San Luis los valores serían menores, con registros estimados entre 15 y 30 mm. Las marcas más elevadas se esperan sobre el extremo noreste del país.
¿Cuándo rige la alerta en cada provincia?
- San Luis: mañana y tarde.
- Córdoba: tarde y noche.
- Formosa: noche.
- Chaco: noche.
- Corrientes: noche.
- Misiones: noche.
Recomendaciones del SMN:
- Evitá salir.
- No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.
- Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.
- Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
- Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.