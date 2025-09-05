 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Sociedad Una producción de Netflix

Gemelas actuaron en la serie “En el barro” y detallaron cómo vivieron la experiencia

Carmina y Daiana Gonella, oriundas de Santa Clara de Saguier, forman parte del spin-off de “El Marginal”. Las jóvenes, que estudiaban artes audiovisuales en Santa Fe, fueron seleccionadas en un casting inesperado y hoy celebran su debut en la producción de Netflix. Los detalles.

5 de Septiembre de 2025
Carmina y Daiana, las gemelas de Santa Fe que actúan en “En el barro” de Netflix
“En el barro” es la nueva serie argentina de Netflix que ya se posiciona entre las más vistas de la región. La trama se centra en la vida de las presidiarias de la cárcel “La Quebrada”, donde se exponen las tensiones diarias, luchas de poder y vínculos atravesados por la violencia, la corrupción política y económica.

 

En este escenario aparecen Carmina y Daiana Gonella, gemelas de Santa Clara de Saguier, que interpretan a dos hermanas detenidas y encargadas de la seguridad de una de las protagonistas, jefa de pabellón.

Las jóvenes estudiaban artes audiovisuales en Santa Fe cuando un compañero les compartió un casting que buscaba gemelas. “Nosotras el día anterior habíamos renunciado a nuestro trabajo, así que estábamos sin trabajo y con todas las preocupaciones que conlleva eso”, recordó Carmina.

 

“Mandamos unas fotos y al poco tiempo nos avisaron que era para un spin-off de ‘El Marginal’. Lo hicimos para divertirnos, sin expectativas, y después nos confirmaron que quedamos seleccionadas”, añadió.

El cambio fue rotundo: debieron mudarse a Buenos Aires para afrontar el rodaje. “No conocíamos a nadie, fue todo un desafío, pero lo vemos como un re aprendizaje”, expresaron.

El rodaje se extendió entre julio y noviembre del año pasado e incluyó la primera: “Fue todo un desafío porque en ese momento no habíamos actuado nunca”. Además, contaron que también vana participar en la segunda temporada de la serie.

 

Las gemelas explicaron que decidieron tomarse el proceso “con responsabilidad, pero también como un juego”, recordando cuando de chicas jugaban a inventar novelas o programas de radio. Además, aprovecharon para tomar clases de actuación en Buenos Aires y sumar herramientas.

 

Carmina y Daiana compartieron escenas y camarines con artistas de gran trayectoria. “Aprendimos mucho viendo a referentes como Rita Cortese, Gerardo Romano y Cecilia Roth. Siempre nos hicieron sentir parte y eso bajaba la presión”, contaron.

 

Sobre Roth, recordaron una escena intensa en la que la actriz les dio consejos para relajarse y confiar en lo que debían hacer. “Nos ayudó a enfrentar el desafío con seguridad”, destacaron.

 

También evocaron su vínculo con “La Locomotora” Oliveras, con quien compartieron camarín. “Ella siempre traía energía positiva y nos motivaba. Incluso gracias a ella empezamos el gimnasio, porque decía que había que entrenar”, relataron entre risas.

