Filmaron camioneta cruzando en doble línea amarilla en medio de una intensa lluvia

Camioneta sobrepasa vehículos en doble línea amarilla y con lluvia. La provincia de Córdoba atraviesa en estos días un clima de marcada inestabilidad, con lluvias y condiciones adversas para la circulación por las rutas serranas. A pesar de ello, los episodios de imprudencia al volante siguen siendo noticia y generan preocupación entre automovilistas y autoridades.
Este sábado por la tarde, pasadas las 17 horas, los ocupantes de un auto registraron en video una maniobra temeraria en plena Ruta Provincial 34, conocida popularmente como el Camino de las Altas Cumbres. La secuencia ocurrió mientras llovía intensamente y la zona estaba cubierta por una densa niebla, factores que reducían la visibilidad y aumentaban el riesgo en la conducción.
La grabación fue compartida a través de medios locales, lo que desató repudio ante el peligro de este tipo de conductas en una de las rutas más transitadas de esa provincia.
Una maniobra al límite
Según relataron testigos a Eldoce.tv, el episodio se produjo a la altura del kilómetro 12 de la Ruta Provincial 34, en cercanías de Mina Clavero. Allí, una camioneta realizó un sobrepaso en condiciones extremas, cruzando en doble línea amarilla y adelantando a dos vehículos de manera simultánea.
La escena, registrada en video, muestra claramente cómo el conductor ignora la prohibición de adelantamiento y se arriesga a una colisión frontal. El relato de la persona que captó la maniobra aporta un detalle aún más grave: “Había en ese momento mucha neblina. Justo cortamos el video pero venía un camión de frente”, explicó.
De no haber frenado a tiempo, la acción podría haber terminado en una tragedia. La presencia de niebla y lluvia en el lugar reducía la adherencia del asfalto y hacía aún más difícil una maniobra evasiva en caso de encontrarse con un vehículo de frente.
Preocupación y llamados a la prudencia
El Camino de las Altas Cumbres es uno de los corredores más pintorescos de Córdoba, pero también uno de los más riesgosos. Sus curvas cerradas, sumadas a las condiciones meteorológicas adversas, exigen máxima precaución. Las autoridades viales reiteraron en múltiples ocasiones la prohibición de realizar maniobras de adelantamiento en zonas demarcadas con doble línea amarilla, precisamente por el elevado riesgo que representan.
La difusión de este episodio reavivó los reclamos de mayor control policial y sanciones más severas para quienes ponen en riesgo la vida propia y la de los demás. Conductores y vecinos de la zona destacaron que no es la primera vez que se registran maniobras similares en la ruta, pese a las campañas de concientización.
En un contexto de accidentes viales frecuentes en Córdoba, los especialistas remarcan la importancia de la conducción responsable, especialmente bajo condiciones climáticas adversas. Respetar las señales, mantener la velocidad adecuada y evitar maniobras imprudentes son aspectos clave para prevenir siniestros.