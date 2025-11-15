Fiesta de la Citricultura: Concordia confirmó fechas, artistas y precios de entradas

La Fiesta de la Citricultura se realizará los días 5, 6 y 7 de diciembre en el Parque Central “Viñedos Moulins”, con shows de Ángela Leiva, Márama y Uriel Lozano, además de la tradicional Expo Citrus.
La Municipalidad de Concordia anunció oficialmente que la Fiesta de la Citricultura tendrá lugar del 5 al 7 de diciembre en el Parque Central “Viñedos Moulins”, donde se desarrollará la 47ª edición del evento que rinde homenaje a una de las actividades productivas más emblemáticas de la región. Como cada año, el encuentro combinará espectáculos musicales, propuestas para la familia, exposiciones productivas y la participación de instituciones, emprendedores y empresas ligadas al sector citrícola.
La tradicional Expo Citrus será nuevamente uno de los ejes centrales de la celebración. Allí, productores, organismos técnicos y entidades vinculadas a la actividad presentarán novedades, capacitaciones y muestras interactivas destinadas a difundir la importancia económica y cultural de la citricultura en Concordia y la región de Salto Grande. El municipio destacó que se trata de una oportunidad para poner en valor el trabajo local y fortalecer el vínculo entre el sector productivo y la comunidad.
Además de la muestra, la fiesta contará con actividades para todas las edades, stands gastronómicos, espacios para emprendedores, la elección de soberanas y sorteos especiales. La grilla artística ya fue confirmada y promete convocar a miles de vecinos y turistas durante las tres noches del evento.
Los artistas: Ángela Leiva, Márama y Uriel Lozano encabezarán cada jornada
En cuanto al escenario principal, la Municipalidad informó que Ángela Leiva será la artista encargada de abrir la fiesta el jueves 5 de diciembre con un show pensado para el público familiar y seguidores de la música tropical y melódica. La cantante, reconocida por su presencia en festivales nacionales, llega a Concordia en uno de los momentos más destacados de su carrera.
Para el sábado 6, la cita será con el grupo uruguayo Márama, uno de los principales referentes de la cumbia pop rioplatense. Su presencia apunta a convocar a un público juvenil que habitualmente acompaña a la banda en sus presentaciones en Argentina y Uruguay. Mientras tanto, el cierre del domingo 7 estará a cargo de Uriel Lozano, figura indiscutida de la cumbia santafesina, quien promete despedir la fiesta con un baile multitudinario.
La organización remarcó que la elección de los artistas busca ofrecer una programación diversa y apta para distintos públicos, combinando música tropical, pop y ritmos populares que tradicionalmente atraen a visitantes de toda la región.
Entradas, bono contribución y beneficios
El bono contribución para las tres noches tendrá un valor de $20.000, e incluirá la participación en importantes sorteos: un automóvil VW Polo Track MY 2025, un viaje a Brasil para dos personas y un televisor LED de 55 pulgadas. El municipio precisó que este bono será válido para ingresar a todas las jornadas y permitirá al público acompañar la programación completa sin necesidad de adquirir entradas adicionales.
Quienes prefieran asistir por día podrán hacerlo adquiriendo la entrada general, cuyo valor fue fijado en $9.000, aunque este ticket no habilitará la participación en los sorteos. Las sillas ubicadas frente al escenario mayor tendrán un costo de $15.000, bajo la modalidad de orden de llegada.
La Municipalidad también anunció beneficios especiales: los jubilados pagarán el 50% del valor de la entrada general, mientras que los menores de 12 años ingresarán de manera gratuita durante las tres noches. “En los próximos días se confirmarán los puntos de venta del bono contribución y de las entradas”, indicaron las autoridades locales en el comunicado oficial. (Con información de El Entre Ríos)