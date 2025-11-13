Fiesta de Disfraces en San Nicolás: avanza el armado del escenario y la puesta a punto del autódromo

La Fiesta de Disfraces celebra este año su 25° aniversario con una edición histórica: por primera vez, el evento masivo se realizará fuera de la provincia. El nuevo escenario elegido es el autódromo de San Nicolás, donde en las últimas horas comenzó a intensificarse el armado del predio y la instalación de las estructuras principales.

Los organizadores difundieron imágenes del avance de los trabajos, donde se observa el montaje del escenario central y el acondicionamiento de los distintos sectores del predio. “El predio va tomando forma; ya están levantando las estructuras de todos los escenarios”, señalaron al compartir un video del progreso.

Según informaron fuentes de la organización, para esta primera edición fuera de Paraná se esperan entre 35 y 40 mil personas, lo que convierte al evento en uno de los más convocantes del año en la región.

Un cambio de sede que marca un hito

El traslado de la Fiesta de Disfraces a San Nicolás marca un capítulo inédito en la historia del evento, que durante más de dos décadas creció y se consolidó en Paraná como una de las celebraciones de disfraces más grandes de Sudamérica.

El autódromo fue seleccionado por su infraestructura, accesos y capacidad para albergar una producción de gran escala, con espacios suficientes para nuevos sectores temáticos y propuestas de entretenimiento.

Line up confirmado para una noche explosiva

El evento contará con una grilla de artistas que fusiona cumbia, cuarteto, urbano y electrónica. Entre los nombres destacados aparece Luck Ra, referente del cuarteto moderno; La Joaqui, figura clave del RKT; Lauty Gram, uno de los artistas jóvenes más escuchados; y los DJs Rafa Barrios y Manu Desrets, que aportarán la cuota electrónica.

El gran cierre estará a cargo de la Bresh, que con su ADN festivo promete una noche inolvidable.

Los espacios dentro del predio

El megaevento contará con una distribución renovada del predio y sectores temáticos especialmente diseñados para enriquecer la experiencia de los asistentes:

Main Stage – Corazón de la Fiesta

Es el escenario principal, con un diseño impactante y una producción de gran escala. Allí se desarrollarán los shows centrales de la noche.

Espacio VIP

Un área pensada para quienes buscan vivir la fiesta con un toque premium. Contará con servicios exclusivos, acceso diferenciado y una vista privilegiada del Main Stage.

Sector Downtown

Un espacio de descanso y recreación, ideado como punto de encuentro para “recargar pilas”. Los organizadores lo describen como “la pausa perfecta para seguir disfrutando la fiesta al 100%”.

Sector Electrónico

Propuesta dedicada íntegramente a la música electrónica, con su propio escenario y sector VIP incluido. Será el lugar ideal para quienes prefieren ritmos intensos y sets prolongados.

Espacio Black

Es el rincón más exclusivo de toda la fiesta, con entrada ultralimitada, accesos selectos y servicios premium. Un sector destinado a una experiencia diferencial en un ambiente reservado.

Entradas y beneficios

Las entradas continúan a la venta, con beneficios especiales para clientes del Banco Provincia, quienes pueden acceder a 10% de descuento y cuatro cuotas sin interés. La expectativa crece a medida que el predio toma forma y la producción avanza hacia la que será una edición histórica de una fiesta que, tras 25 años, estrena sede y amplía su propuesta.

Traslados internos

Desde la Fiesta de Disfraces ofrecen traslados internos gratis en la Fiesta de disfraces 2025. “No importa de dónde vengas, te llevamos sin cargo desde San Nicolas y Ramallo”, dijeron.