Farmacéuticos y bioquímicos alcanzaron nuevo aumento: el salario básico llega a $3.600.000

Farmacéuticos y bioquímicos alcanzaron un nuevo aumento salarial que posiciona al sector entre los mejores pagos del país. El acuerdo, logrado tras intensas negociaciones entre el Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos (SAFYB) y las cámaras empresarias, establece que el salario básico llegará a $3.600.000 durante el trimestre abril-junio.

El entendimiento abarca los convenios colectivos 691/14, 707/15, 794/22 y 795/22, y contempla incrementos escalonados que impactarán directamente en los ingresos de los profesionales del sector. Este avance se da en un contexto económico complejo, donde la mayoría de las actividades enfrenta dificultades para sostener el poder adquisitivo.

Según lo acordado, los salarios básicos serán de $3.444.000 en abril, $3.549.000 en mayo y $3.624.000 en junio. Estas cifras ubican a farmacéuticos y bioquímicos en los primeros puestos del ranking salarial, en comparación con otros rubros de la economía argentina.

Adicionales que potencian el ingreso final

Uno de los aspectos más destacados del acuerdo es la incidencia de los adicionales de convenio. Conceptos como Competencias, Gestión y Permanencia representan un incremento cercano al 30 por ciento sobre el salario básico.

Foto: Archivo Elonce.

De esta manera, el ingreso total de los trabajadores podría alcanzar alrededor de $4.700.000 en junio, lo que refuerza la mejora lograda en la negociación paritaria. Este punto fue clave para garantizar una recomposición más sólida frente al avance de la inflación, indicó Iprofesional.

El acuerdo fue firmado junto a entidades representativas del sector, como la Confederación Farmacéutica Argentina (COFA), la Cámara de la Actividad Bioquímica (CAFYB), la Federación Argentina de Cámaras de Farmacias (FACAF) y la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina (AFMYSRA).

Un contexto desafiante para el sector

El secretario general del SAFYB, Marcelo Peretta, destacó que el acuerdo se alcanzó en un escenario complejo. “la actividad está atravesando por un escenario complejo”, afirmó, al tiempo que señaló que el gremio mantiene su compromiso con la defensa del empleo y los salarios.

En esa línea, agregó: “hemos denunciado el abuso de fármacos, el alto precio de los remedios y el tráfico de Propofol y Fentanilo, pero no abandonamos tanto la defensa del empleo como el mantenimiento del poder adquisitivo de nuestros ingresos”.

El dirigente también advirtió sobre la situación general del mercado laboral y sostuvo que “hemos conseguido una recomposición salarial acorde con la marcha de la inflación, pero esto no sucede con la mayoría de los otros sectores de las fuerzas laborales, donde hay un notorio atraso salarial”.