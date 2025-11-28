 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Sociedad

Farmacéuticas defienden el uso de vacunas: "Los discursos en contra ponen en riesgo la salud pública"

La Cámara Argentina de Especialidades Medicinales (CAEME) indicó que "la difusión de desinformación desconoce la historia de avances y pone en riesgo la salud pública, especialmente la de los más vulnerables".

28 de Noviembre de 2025
La importancia de la vacunación
La importancia de la vacunación

La Cámara Argentina de Especialidades Medicinales (CAEME) indicó que "la difusión de desinformación desconoce la historia de avances y pone en riesgo la salud pública, especialmente la de los más vulnerables".

La Cámara Argentina de Especialidades Medicinales (CAEME), que reúne a empresas farmacéuticas que investigan, desarrollan y comercializan medicamentos innovadores en el país, expresó su “profunda preocupación ante la promoción de discursos antivacunas”.

 

 

 

“La evidencia científica es clara y contundente: las vacunas son uno de los hitos más transformadores de la medicina moderna y salvaron millones de vidas en los últimos 100 años”, señalaron desde la entidad en un informe.

 

Asimismo, añadieron: “Según la Organización Mundial de la Salud, hoy existen inmunizaciones capaces de prevenir más de 30 enfermedades potencialmente letales, evitando entre 3,5 y 5 millones de muertes cada año; UNICEF estima que solo en la infancia la vacunación salva entre 2 y 3 millones de vidas anuales”.

 

 

En Argentina, gracias a décadas de políticas de vacunación sostenidas, de acuerdo con datos del Ministerio de Salud de la Nación, no se registran casos de rubéola congénita desde 2009 y el último caso de poliomielitis fue en 1984. Estos logros no son casuales: son el resultado de la ciencia, la innovación y la responsabilidad colectiva en términos de vacunación”, expresaron.

 

Además, señalaron: “La difusión de desinformación desconoce esta historia de avances y pone en riesgo la salud pública, especialmente la de los más vulnerables. En un contexto global donde los discursos basados en falacias, opiniones infundadas e ideologías sin respaldo generan retrocesos sanitarios, es imprescindible acompañar y proteger el valor de la inmunización, una herramienta segura, eficaz y esencial para una sociedad más saludable”.

 

Esta preocupación se ve agravada por el descenso sostenido de tasas de vacunación evidenciado en nuestro país en los últimos años, con coberturas inferiores a las necesarias para proteger a la comunidad y evitar la reaparición de enfermedades hasta ahora controladas. CAEMe reafirma su compromiso con la evidencia científica, con la salud de la población y con el fortalecimiento de la confianza en las vacunas como política de Estado”, culminaron.

Temas:

ciencia vacunas salud pública
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso