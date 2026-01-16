Familiares del niño entrerriano que murió atropellado exigen la terapia pediátrica en La Histórica

El próximo lunes 19 de enero los familiares de Jeremías Aguiar, el niño de 3 años que falleció el 26 de septiembre de 2025 tras ser atropellado por Diego Luna en Concepción del Uruguay, se concentrarán en el Hospital Justo José de Urquiza de esa localidad para juntar firmas y exigir por la creación de la terapia intensiva pediátrica. No es la primera vez que los allegados del pequeño realizan una iniciativa de esta índole.

El pedido cobró fuerza luego de accidentes que tenían como protagonistas a menores y, debido a la complejidad de los casos, debieron ser trasladados a otras localidades. En el caso de Jeremías, el menor murió camino al Hospital San Roque de Paraná.

La iniciativa se replicará en otras localidades del departamento Uruguay que también deben concurrir a la institución sanitaria por ser referente regional, publicó La Pirámide.

Además, Lucrecia Roa, madre del niño, informó que se reunirán con el diputado Juan Manuel Rossi, del bloque Juntos por Entre Ríos, ya que gracias este tipo de vínculos lograron dialogar con el director general de Hospitales, Mauro González.

Cómo ocurrió el accidente

El 26 de septiembre por la tarde, Jeremías jugaba cerca de la vivienda familiar cuando fue alcanzado por un auto, lo que desató una profunda conmoción en la comunidad.

“Mi hermano estaba con su abuela y nosotros estábamos ocupados”, explicaron Kevin, Lucas y Ariana, hermanos del niño, en diálogo con Elonce en el que compartieron su dolor por lo sucedido. Ninguno de ellos se encontraba en el lugar al momento del accidente. El vehículo involucrado fue una Chevrolet Meriva conducida por Diego Antonio Luna, de 42 años, quien permanece bajo proceso judicial, con una prisión preventiva de 90 días que vence el próximo 11 de febrero.

"Vamos a pedir otros 90 días de prisión", aseguró la madre de Jeremías.

Cabe recordar que al momento del accidente la abuela del niño también resultó herida. Según su testimonio, Jeremías estaba jugando con unas gallinas cerca de la casa cuando ocurrió el impacto. “Ella vio que el auto venía, no lo vio a tiempo, fue a agarrarlo a él, pero el impacto generó lo que pasó”, detallaron.

El doloroso recuerdo de los hermanos de Jeremías: "La casa está muy silenciosa sin él"

La familia de Jeremías continúa su lucha no solo por justicia en este caso, sino también para que las autoridades prioricen la salud infantil y finalicen la UTI pediátrica en el Hospital Urquiza. «No queremos que esto le pase a otro niño. Necesitamos un lugar donde nuestros hijos puedan recibir la atención que merecen», expresaron los familiares en un comunicado.

El pedido por la Unidad de Terapia Intensiva Pediátrica en Concepción del Uruguay

El 27 de octubre pasado la familia de Jeremías Aguiar logró reunir más de 600 firmas para exigir al Gobierno de Entre Ríos la finalización de la Unidad de Terapia Intensiva Pediátrica en el Hospital Justo José de Urquiza. La familia, que ahora busca justicia, también está enfocada en evitar que otros niños sufran el mismo destino por la falta de recursos médicos.

La situación judicial del acusado

El pasado 1ro de octubre, la sala de la Cámara Penal de Concepción del Uruguay fue escenario de una audiencia conmovedora en la que se definió la prisión preventiva de Diego Antonio Luna, el conductor del Chevrolet Meriva que atropelló y mató a Jeremías Aguiar, un niño de 3 años. La decisión se tomó en medio de un fuerte operativo de seguridad debido a la presencia de familiares y amigos del menor. Luna enfrenta cargos de Homicidio Culposo y lesiones leves.

Durante la audiencia, la fiscal María José Labalta expuso un relato desgarrador sobre el fatal accidente ocurrido el 26 de septiembre. Según la Fiscalía, Jeremías estaba jugando con su abuela, persiguiendo pollitos en la calle Erausquín, cuando fue embestido por Luna, quien conducía sin precaución. El impacto fue devastador, lanzando al niño por los aires y causándole lesiones mortales que resultaron en su fallecimiento en la ambulancia.

Luna, tras el atropello, intentó escapar del lugar, pero fue retenido por vecinos hasta la llegada de la Policía. Presentaba un fuerte olor a alcohol y se negó a someterse a la extracción de sangre, lo que llevó a la Fiscalía a solicitar su prisión preventiva por 90 días, citando el riesgo de fuga y obstrucción a la justicia.

El abogado de la familia, Fagundez, había expresado su compromiso con la causa, destacando la importancia de la investigación y la necesidad de justicia para Jeremías. "Vamos a estar presentes en cada paso del proceso", aseguró, enfatizando la gravedad de los indicios que apuntan a la irresponsabilidad del conductor.

La defensa de Luna, representada por la abogada Valeria Irel, se opuso a la prisión preventiva, comparando el caso con otros accidentes en los que los imputados no fueron detenidos. Sin embargo, la jueza Alejandrina Herrero desestimó estos argumentos, subrayando que las acciones de Luna tras el accidente son inaceptables y justifican la medida cautelar.