Estudiantes de escuela agrotécnica de Entre Ríos cosecharon una remolacha gigante

Los estudiantes de la Escuela Agrotécnica D-100 “Colegio Divina Providencia”, ubicada en Estación El Cimarrón, departamento Federal, vivieron una jornada cargada de emoción al cosechar una remolacha de dimensiones extraordinarias durante sus prácticas de huerta. La hortaliza alcanzó un peso de 11,8 kilos, un resultado que superó todas las expectativas y que rápidamente se convirtió en motivo de orgullo para alumnos y docentes.
Las fotografías difundidas por los propios jóvenes permitieron apreciar el tamaño del cultivo, que se destacó no solo por su peso, sino también por la dedicación que implicó llegar a semejante desarrollo. La remolacha fue el fruto del trabajo constante, la paciencia y el aprendizaje práctico que día a día llevan adelante en el establecimiento.
Una escuela donde el trabajo rinde frutos
La institución se caracteriza por impulsar actividades formativas que combinan conocimientos técnicos con la experiencia directa en el campo. Dentro de la currícula, los estudiantes realizan diversas producciones que fortalecen su formación integral, entre ellas:
Elaboración de dulce de leche
Producción de zapallo en almíbar
Elaboración de chorizos
Tareas de inseminación artificial
Cada una de estas prácticas representa un espacio de aprendizaje donde los alumnos desarrollan habilidades, creatividad y sentido de responsabilida
d. Para los docentes, verlos cosechar una remolacha de casi 12 kilos simbolizó el resultado de un proceso pedagógico que se sostiene en el esfuerzo colectivo.
Un orgullo que une a la comunidad
La inesperada cosecha despertó sonrisas, fotografías y una mezcla de sorpresa y alegría entre quienes participaron de la jornada. La comunidad educativa celebró el logro como un ejemplo del impacto que tiene la educación práctica en el desarrollo de los jóvenes.