Entre Ríos acompañó el reconocimiento a los campeones del automovilismo argentino
La provincia participó de una nueva edición del Día de Campeones, el tradicional encuentro organizado por el Automóvil Club Argentino (ACA) que distingue a los máximos exponentes del deporte motor nacional.
16 de Junio de 2026
La provincia participó de una nueva edición del Día de Campeones, el tradicional encuentro organizado por el Automóvil Club Argentino (ACA) que distingue a los máximos exponentes del deporte motor nacional.