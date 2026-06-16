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Sociedad

Entre Ríos acompañó el reconocimiento a los campeones del automovilismo argentino

La provincia participó de una nueva edición del Día de Campeones, el tradicional encuentro organizado por el Automóvil Club Argentino (ACA) que distingue a los máximos exponentes del deporte motor nacional.

16 de Junio de 2026
El ACA celebró a los Campeones Argentinos de Automovilismo
El ACA celebró a los Campeones Argentinos de Automovilismo

La provincia participó de una nueva edición del Día de Campeones, el tradicional encuentro organizado por el Automóvil Club Argentino (ACA) que distingue a los máximos exponentes del deporte motor nacional.