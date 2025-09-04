Enfermedades que vuelven: instan a reforzar la prevención y la vacunación

REDACCIÓN ELONCE
En lo que va de 2025, el Boletín Epidemiológico Nacional muestra un repunte de enfermedades que creíamos controladas. El sarampión y la rubeola crecieron un 1650%, mientras que la hepatitis A aumentó un 300%, la sífilis un 70% y la viruela un 276%.
Entre las enfermedades transmitidas por animales, la leptospirosis registró un alza del 228% y la psitacosis del 209%. En contraste, la triquinosis mostró una baja del 63% en los reportes.
Los especialistas advierten que estas enfermedades -muchas prevenibles con vacunas o con controles sanitarios- reaparecen por la baja cobertura de inmunización, debilidades en la vigilancia epidemiológica y factores como el cambio climático.
¿Está preparado el sistema sanitario para responder a este retroceso? ¿Qué lugar ocupa la prevención? ¿Y qué puede hacer la población frente a síntomas que, a veces, parecen tan comunes como una fiebre o un dolor muscular?
El tema fue tratado en El Ventilador, de Elonce.
Francisco Astudilla, médico infectólogo e integrante del Programa de Control y Prevención de Enfermedades Transmisibles del Ministerio de Salud, indicó que “son eventos de notificación obligatoria. Cualquier personal de salud que ve un paciente que puede tener algún síntoma o sospecha de estas enfermedades, tiene que generar una notificación. Hay eventos que se notifican en conjunto, como el sarampión y rubeola, por eso el porcentaje. En el medio, a principio de año, hubo un brote de sarampión: los primeros casos fueron importados y después hubo autóctonos, es decir, aumentó. En este tipo de enfermedades, aunque haya un caso, ya se considera brote. Esto es porque en Argentina hay muy pocos casos o no hay”.
Informó que eventos como “la tuberculosis, leptospirosis y ese tipo de enfermedades que se llaman febriles-agudas, se dieron condiciones climáticas: aumento de precipitaciones en algunas áreas y crecimiento de los ríos. Aumentó la sospecha también. Lo que pasa con este tipo de enfermedades es que son determinantes de necesidades básicas insatisfechas, es decir, que para tener leptospirosis o hantavirus, tengo que estar en contacto con roedores. Se sabe que en el día a día hay gente en la calle, ha habido problemas con el saneamiento de calles, inundaciones, recolección de residuos y demás. Esto posibilita que uno tenga el vínculo con el animal que la puede transmitir y por eso se puede enfermar”.
“Hay algunas enfermedades, como por ejemplo la tuberculosis en la provincia, donde ha aumentado la capacidad diagnóstica y de sospecha. Del 2023 en adelante hubo un gran fenómeno, que es que desapareció el covid. En 2020, 2021 y 2022, todo lo que era notificaciones era covid. Previo a la pandemia tuvimos un brote muy grande de dengue y la gente de eso casi no se acuerda. Hace dos años apareció el dengue de nuevo y nos preguntamos por qué hay tantos casos. Siempre va a haber enfermedades, lo que pasa es que en algún momento desaparecen porque predomina otra en cuanto a la capacidad de transmisión”, agregó.
Aclaró que para sífilis “no hay vacuna, solamente tratamiento. A la enfermedad se la puede tener muchas veces. Nunca se genera inmunidad. Mientras uno no adquiera conductas que sean sexualmente seguras, se sigue estando expuesto a contraerla. Remarco lo sexual porque es la forma más común de transmisión, pero es una enfermedad sistémica. Si alguien tiene la úlcera que produce la sífilis y yo estoy tomando mate con esa persona, también me puede transmitir. Si tiene las manchas en la piel que tienen la bacteria y toco esas manchas sin guantes, también me puedo contagiar”.
Consideró que “hay un déficit en cuanto a educación sexual y se le ha perdido el respeto a las enfermedades de trasmisión sexual, como con todas las enfermedades. Cuando uno deja de ver los estragos que provoca una enfermedad, deja de creer en los beneficios de hacer prevención”.
Respecto a cómo prevenir los contagios de cualquier enfermedad, dijo: “si un niño tiene síntomas, no hay que llevarlo a la escuela. Un niño, en el caso de la varicela por ejemplo, no empieza con las manchas en la piel, sino con fiebre, cansancio y demás. Si aún así lo llevan, ahí es donde se produce el foco de contagio. Hay que respetar el reposo en ese tipo de enfermedades, porque son extremadamente contagiosas. En la varicela se sabe que hasta que el chico no tenga la última lesión seca, esa enfermedad sigue transmitiendo. No es que se contagia tocando la piel, sino por la saliva, por la transmisión respiratoria”.
Por otra parte, señaló que “la gripe es una enfermedad grave, es una de las enfermedades respiratorias que más muertes causa a nivel mundial. Ya nadie dice que está resfriado o minimiza a veces estar engripado, se ha generalizado en otros puntos. Creo que la gente tiende a subestimar algunas enfermedades. Todas las enfermedades tienen un porcentaje de evolucionar mal. Hay personas que consultan rápido, respetan el reposo, cumplen los tratamientos y evitan que evolucione. Todas las enfermedades pueden tener complicaciones”.
“La gente hoy descree de la vacunación, pero hay millones de artículos científicos que te muestran que realmente sirven. El beneficio de la vacuna es la inmunidad rebaño. La vacuna debe ser una responsabilidad”, agregó.
Mencionó que desde la provincia “se dieron capacitaciones durante todo el año. Cuando uno sensibiliza, el personal empieza a buscar más. Quizás hace algunos años la gente pensaba que no podía seguir muriendo gente por leptospirosis. En Entre Ríos el problema no es Paraná, Gualeguaychú o Concepción del Uruguay que son departamentos grandes, donde hay hospitales grandes y demás, sino que los problemas muchas veces terminan siendo los departamentos o ciudades más chicas porque hay pocos médicos o poca actualización. Entre Ríos avanzamos mucho nosotros sin necesitar que Nación dé el aval”.
Dijo que “hay atrasos en la entrega de medicación por parte de la Nación, pero de momento no hay faltante. No nos han dejado sin los insumos”.
Pidió "no automedicarse, ventilar y limpiar los ambientes, nunca con lavandina pura sino diluida, y si tenés un diagnóstico de determinada enfermedad usar barbijo, no compartir con otros y cumplir con lo que le recomienda el médico".