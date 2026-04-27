ENARGAS oficializó nuevas reglas para aprobar obras tras 17 años sin cambios

El Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) aprobó una nueva reglamentación para autorizar obras de expansión de redes de gas natural y dejó sin efecto el esquema que regía desde 2009. La decisión introduce cambios técnicos y administrativos en el sistema de evaluación de proyectos.

La medida fue oficializada mediante la Resolución 435/2026, publicada en el Boletín Oficial. Según se informó, las nuevas disposiciones comenzarán a regir desde su entrada en vigencia, mientras que los expedientes iniciados con anterioridad seguirán bajo la normativa previa.

Con esta actualización, el organismo busca modificar procedimientos utilizados durante los últimos 17 años para el análisis de obras vinculadas al artículo 16 de la Ley 24.076.

Qué cambia con la nueva normativa

Uno de los principales puntos definidos por ENARGAS es la reducción del horizonte de análisis económico de los proyectos. Hasta ahora se utilizaba una proyección de 35 años y, desde la nueva reglamentación, ese plazo será de 10 años.

De acuerdo con la resolución, el objetivo es adecuar los estudios al comportamiento real de la demanda y a los tiempos de desarrollo de las obras.

También se reemplaza el criterio de costos basado en márgenes tarifarios por un sistema apoyado en costos marginales reales, que surgirán de declaraciones juradas presentadas por las empresas y se actualizarán con una fórmula vinculada a la inflación.

Sistema digital obligatorio

Otro cambio central dispuesto por ENARGAS es la implementación de una plataforma web única y obligatoria para el análisis de factibilidad y aprobación de proyectos.

Hasta ahora, cada prestadora podía utilizar esquemas propios de cálculo. Con el nuevo mecanismo, el ente regulador apunta a homogeneizar criterios, simplificar trámites y transparentar el proceso de autorización en todo el país.

La resolución también incorpora lineamientos que el organismo ya aplicaba mediante notas complementarias y adapta procedimientos a herramientas tecnológicas actuales.

Alcance para distribuidoras y subdistribuidoras

El nuevo marco regulatorio alcanza a distribuidoras y subdistribuidoras de gas natural. Además, se estableció que las empresas deberán comunicar los cambios a los operadores alcanzados y garantizar el acceso al sistema digital dentro de un plazo de cinco días hábiles.

La decisión se conoce en medio del proceso de reorganización del sector regulatorio energético nacional, en el que continúan vigentes estructuras transitorias mientras avanzan modificaciones institucionales.